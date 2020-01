Petra Vlhova survole le slalom à Zagreb, Laurence St-Germain 11e

Vlhova a été la plus rapide à chacune des manches sur les pentes croates pour signer un temps combiné de 1 min 57 s 98/100, tandis que Shiffrin (1:59,29) a obtenu le deuxième chrono de part et d'autre.

Cette dernière a ainsi vu sa séquence victorieuse en slalom s'arrêter à six. Elle avait triomphé à Lienz, en Autriche, les 28 et 29 décembre derniers lors de la présentation d'un slalom géant et d'un slalom.

Shiffrin avait gagné tous les slaloms du circuit de la Coupe du monde et celui des championnats du monde depuis le 8 janvier 2019.

Cette victoire est très importante pour moi. Je savais que "Miki" était très rapide dans la deuxième descente. Si je voulais gagner, il fallait que je prenne des risques partout. Petra Vlhova

Vlhova et Shiffrin sont les seules skieuses à avoir enregistré un temps cumulatif sous les deux minutes au terme de la seconde descente.

Installée sur la troisième marche, l'Autrichienne Katharina Liensberger (2:01,47) a accusé un retard, qui s'apparente davantage à un gouffre, de 3,49 s sur la championne. Un écart rarissime pour un podium alpin.

Seules deux autres skieuses encore en activité ont déjà gagné en Coupe du monde: la Norvégienne Nina Haver-Loeseth (une victoire en janvier 2016 à Santa Caterina Valfurva en Italie), reléguée à 3 sec 79 samedi (6e) et la Canadienne Erin Mielzynski (une victoire en mars 2012 à Ofterschwang en Allemagne), pas qualifiée pour la deuxième manche à Zagreb.

La Canadienne Laurence St-Germain (2:03,34) a conclu la course au 11e échelon, après avoir fait un bond de 12 places entre la fin des deux manches.

« Je suis vraiment contente de la façon dont j’ai réagi, a souligné St-Germain. J’étais déçue après la première descente, mais je me suis reconcentrée et j’ai vraiment bien attaqué la piste. J’aurai aimé faire deux manches aussi bonnes, mais ça me donne confiance pour la suite des choses. Là, je me rends compte que je peux franchir une autre étape sur le circuit de la Coupe du monde. »

Aujourd’hui, c’était un peu le contraire de Lienz [il y a deux semaines], où j’avais connu une très bonne première manche avant d’avoir des difficultés lors de la seconde. Maintenant, je dois être capable de coller deux bonnes descentes de suite. Laurence St-Germain

Sa compatriote Amelia Smart (2:03,93) a quant à elle terminé 17e.

Comme Mielzynski, Roni Remme et Ali Nullmeyer ne se sont pas élancées durant la seconde descente après être arrivées à court dans la première.

Le volet féminin du grand cirque blanc se déplacera à Altenmarkt, en Autriche, le week-end prochain afin d'y disputer deux épreuves.