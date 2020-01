ATP Cup : Nadal et Djokovic reprennent là où ils avaient laissé

À Perth, Nadal a battu le Géorgien Nikoloz Basilashvili 6-3 et 7-5 et permis à l'Espagne d'effectuer un premier pas vers la phase finale de la nouvelle compétition par pays qui entend s'imposer comme héritière de l'ancienne Coupe Davis.

Le numéro un mondial et ses coéquipiers avaient enlevé les honneurs du nouveau format de la Coupe Davis, à Madrid, à la fin du mois de novembre contre le Canada.

Avant que Nadal foule le terrain, Roberto Bautista Agut a offert un premier point à l'Espagne en blanchissant Aleksandre Metreveli 6-0 et 6-0.

À Brisbane, Djokovic a également confirmé le triomphe de son pays après son match en simple.

Le dauphin de Nadal au classement de l'ATP a disposé du Sud-Africain Kevin Anderson 7-6 (7/5) et 7-6 (8/6), après la victoire de 3-6, 7-6 (7/4) et 6-3 obtenue par son compatriote Dusan Lajovic contre Lloyd Harris.

Tant Djokovic que Nadal ont laissé tomber la rencontre de double puisque leur nation était déjà assurée de gagner le duel.

L'Espagne et la Serbie, qui ont enregistré des gains de 3-0, ont fort bien entamé la compétition, où 24 sélections sont réparties en 6 groupes de quatre. Les huit meilleures équipes de la phase préliminaire se qualifieront ensuite pour les quarts de finale, disputés à Sydney.

Dans la bataille des générations, les vétérans ont pour l'instant montré un visage bien plus offensif que les jeunes loups, à moins d'un mois des Internationaux d'Australie, première levée du grand chelem de la saison.

Si Daniil Medvedev et Denis Shapovalov ont respectivement porté la Russie et le Canada vendredi, l'Allemand Alexander Zverev et le Grec Stefanos Tsitsipas ont tous deux trébuché et compromis leurs chances d'atteindre le tour suivant.

Dans les autres confrontations qui ont eu lieu samedi, les Croates ont dominé l'Autriche 3-0. Dominic Thiem a d'ailleurs chuté 6-7 (4/7), 6-2 et 3-6 devant Borna Coric, quelques heures après la victoire de 6-7 (4/7), 6-4 et 6-4 que Marin Cilic a signée contre Dennis Novak.

La France a pour sa part vaincu le Chili 2-1 grâce aux triomphes de Benoît Paire et de Gaël Monfils en simple.

L'Argentine a de son côté défait la Pologne 2-1 malgré le revers de son meneur Diego Schwartzman contre Hubert Hurkacz (6-4, 2-6 et 3-6), tandis que le Japon a battu l'Uruguay 3-0.