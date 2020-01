Kovalchuk : la cavalerie est trop vieille et arrive trop tard

Jusqu’à tout récemment, le CH figurait encore dans le portrait éliminatoire malgré le fait qu’il n’était même pas parvenu à remporter la moitié de ses matchs. Ce positionnement était attribuable aux lents départs qu’avaient connus les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay. Or, les Leafs forment la meilleure équipe de la LNH depuis qu’ils ont changé d’entraîneur et ont maintenant atteint une cadence de 100 points. Par ailleurs, même en jouant affreusement mal, le Lightning est suffisamment talentueux pour engranger les points à un rythme supérieur à celui des Leafs.