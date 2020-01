Jim Montgomery en centre de désintoxication

Perdre mon emploi d’entraîneur-chef des Stars de Dallas a été un choc au niveau de la prise de conscience. Un choc à propos. Jim Montgomery

« J’ai laissé tomber la direction, les entraîneurs et les joueurs. Et de manière plus importante, j’ai laissé tomber ma femme et ma famille, ajoute le Montréalais de 50 ans.

« La décision de l’équipe de mettre fin à mon contrat m’a forcé à me regarder dans le miroir et à choisir entre continuer à mener une vie dommageable ou demander de l’aide. J’ai choisi de demander de l’aide. »

La direction des Stars avait été plutôt évasive au moment d’annoncer le congédiement de Montgomery, le 10 décembre dernier, se limitant à expliquer que la décision avait été prise en raison d’un comportement non professionnel, incompatible avec les valeurs fondamentales et les croyances de l'équipe et de la ligue.

L’annonce avait suscité plusieurs interrogations, surtout qu’elle survenait dans la foulée du renvoi de l’ex-entraîneur des Hurricanes de la Caroline, Bill Peters, pour avoir tenu des propos racistes.

Ce congédiement a mené à d’autres révélations sur des entraîneurs et à l’adoption de nouvelles mesures d'encadrement des instructeurs et des dirigeants par la Ligue nationale.