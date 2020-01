Ilya Kovalchuk avec le Canadien

L'attaquant russe de 36 ans a signé avec le CH un contrat à deux volets qui lui rapportera 700 000 $ s’il joue à Montréal et 70 000 $ s’il joue avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

En 987 matchs dans la LNH avec les Thrashers d'Atlanta, les Devils du New Jersey et les Kings, le tout premier choix du repêchage de 2001 a récolté 859 points, dont 436 buts. Il a connu cinq saisons de plus de 40 buts, dont deux de plus 50.

Il a 9 points, dont 3 buts, en 17 matchs cette saison. Il n’a pas joué depuis le 9 novembre.

Les Kings l’ont soumis au ballottage à la mi-décembre dans le but de racheter le contrat de trois ans qu’il a signé en 2018 après une parenthèse de cinq ans en Ligue continentale (KHL), avec le SKA de Saint-Pétersbourg.

Kovalchuk a représenté la Russie cinq fois aux Jeux olympiques. Il était de l'équipe championne à Pyeongchang en 2018.

Marc Bergevin fait son acquisition après avoir conclu deux échanges, jeudi. Il a obtenu le défenseur Marco Scandella des Sabres de Buffalo et cédé aux Sénateurs d'Ottawa un autre défenseur, Mike Reilly.

