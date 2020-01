Nylander marque deux buts dans une autre victoire des Leafs

William Nylander a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de se faire complice d'un autre but et les Maple Leafs de Toronto ont prolongé à neuf leur séquence de matchs avec au moins un point en défaisant les Jets 6-3, jeudi soir, à Winnipeg.

Kasperi Kapanen a récolté un but et une mention d'assistance du côté des Leafs, tandis que Travis Dermott, Pierre Engvall et Mitch Marner ont également sonné la charge pour Toronto (23-14-5). Les Torontois présentent un dossier de 8-0-1 à leurs neuf dernières rencontres.

Frederik Andersen a aidé les Maple Leafs à l'emporter en repoussant 45 rondelles.

Kyle Connor et Mark Scheifele ont tous les deux amassé un but et une mention d'assistance pour les Jets (22-16-3). Patrik Laine a également touché la cible.

Connor Hellbuyck a repoussé 12 des 17 lancers dirigés vers lui du côté des Jets avant d'être remplacé par Laurent Brossoit, qui a par la suite accordé 1 but en 11 tirs en troisième période.

Les Jets n'ont récolté qu'une seule victoire à leurs cinq derniers duels (1-3-1) et ont perdu leurs cinq derniers affrontements au Bell MTS Place (0-4-1).