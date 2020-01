Le Heat ne donne presque rien aux Raptors à Miami

Bam Adebayo a amassé 15 points et 14 rebonds et le Heat de Miami a offert une performance impeccable en défense pour venir à bout des Raptors de Toronto, 84-76, jeudi soir, en Floride.

Tyler Herro et Goran Dragic ont également inscrit 13 points chacun pour le Heat, qui a signé un deuxième gain cette saison face aux Raptors. Le Heat et les Bucks de Milwaukee sont les deux équipes à ne pas encore avoir encaissé deux revers d’affilée cette saison.

Derrick Jones fils a marqué 10 points et Jimmy Butler a terminé avec 8 points, 12 rebonds et 7 aides pour la formation de Miami.

Serge Ibaka a mené les Raptors avec une récolte de 19 points et 10 rebonds. Kyle Lowry a inscrit 15 points, Rondae Hollis-Jefferson a ajouté 13 points et O.G. Anunoby a récolté 12 points et 12 rebonds. La formation de Toronto a été en mesure de réussir que 6 de ses 42 tentatives de paniers de 3 points.

Miami a établi un nouveau sommet cette saison en n'accordant que 76 points, battant la marque précédente de 94 points accordés aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans le 16 novembre dernier.