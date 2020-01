ATP Cup : le Canada l’emporte sur la Grèce en lever de rideau

Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime ont tous deux remporté leur premier match en simple et le Canada a vaincu la Grèce 2-0 au premier jour de l’ATP Cup, à Brisbane, en Australie.

Félix Auger-Aliassime a remporté de façon expéditive le premier duel du tournoi. Il a vaincu le Grec Michail Pervolarakis en deux manches de 6-1, 6-3.

Shapovalov, 15e au classement de l’ATP, avait ensuite rendez-vous avec la 6e raquette mondiale, Stefanos Tsitsipas. Au terme d’un duel serré, il a eu le dessus 7-6 (7/6), 6-4.

Grâce à ces deux triomphes en simple, les deux amis n’ont pas eu besoin de retourner sur le terrain pour disputer un match de double qui aurait servi à départager le vainqueur.

À son deuxième affrontement de la phase de groupe, le Canada se frottera au pays hôte de la compétition. L’équipe australienne compte notamment en ses rangs la 18e raquette mondiale, Alex De Minaur, et le 24e au classement et imprévisible, Nick Kyrgios.

Mardi, ce sera finalement au tour de l’Allemagne et de sa tête d’affiche, Alexander Zverev, de défier l’unifolié dans le groupe F.

Auger-Aliassime donne le ton

Félix Auger-Aliassime a entamé la manche initiale en force, brisant son adversaire dès le premier jeu. Il s’est emparé des trois points suivants avant que le Grec, 487e raquette mondiale, s’inscrive au tableau, portant la marque à 4-1. Il a ensuite gagné les deux jeux suivants sans trop de difficulté.

La deuxième manche a été un peu plus chaudement disputée, sans trop donner de mal au Québécois.

« Ça fait vraiment du bien d’être de retour sur le court, a indiqué Auger-Aliassime en entrevue avec l’ATP. Je ne connaissais pas mon adversaire et c’est toujours un défi quand tu es un joueur, j’ai donc essayé de me concentrer sur ce que j’avais à faire. Je suis content d’avoir eu une bonne première manche, je ne pouvais pas demander mieux, et ensuite j’ai réussi à être solide en deuxième manche. En général, je suis content de mon retour. »

Shapovalov l’emporte en deux manches

Shapovalov a relayé Auger-Aliassime sur le court pour affronter Tsitsipas dans un duel serré. Il a dû se rendre au bris d’égalité pour remporter chacune des manches.

« C’est une victoire incroyable pour moi. Stefanos a super bien terminé l’année, alors je savais que ce serait un match difficile », a commenté le Canadien au micro de l’ATP tout juste après la rencontre.

C’était la troisième fois que Shapovalov l’emportait face au Grec de 21 ans. Il l’avait battu aux Internationaux d’Australie en 2018 et au Masters 1000 de Miami en 2019.