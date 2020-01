Don Larsen, auteur du seul match parfait en Série mondiale, est mort

Larsen a réussi là où plusieurs membres du Temple de la renommée du baseball ont échoué. Il a signé son exploit en 1956, dans l’uniforme des Yankees de New York.

Dans une Série mondiale remportée en sept parties par son équipe, Larsen a été chassé du monticule par les Dodgers de Brooklyn en deuxième manche du deuxième match. Il ne croyait pas revenir lancer dans la série, mais le 8 octobre, il a trouvé une balle dans son soulier, un signe de son gérant Casey Stengel qu'il serait le partant du cinquième duel, au Yankee Stadium.

« Je dois avouer que j'étais sous le choc, a écrit Larsen dans son autobiographie. Je savais que je devais faire mieux que la dernière fois et garder le match serré pour donner une chance à mon équipe de l'emporter. Casey misait sur moi et j'étais déterminé à ne pas le laisser tomber. »

Les Dodgers et les Yankees avaient divisé les honneurs des quatre premières rencontres et Stengel aimait la motion de Larsen. Les instincts du gérant ont été récompensés. Le droitier a retiré sept frappeurs sur des prises et il n'a eu besoin que de 97 lancers pour museler ses adversaires.

Dans la victoire de 2-0, les Yankees n'ont réussi que cinq coups sûrs contre le lanceur Sal Maglie. Ils ont marqué grâce à un circuit de Mickey Mantle et un simple d'un point de Hank Bauer.

Larsen a survécu à deux frayeurs dans ce match. En deuxième manche, Jackie Robinson a frappé un roulant qui a été touché par le joueur de troisième but Andy Carey, mais l'arrêt-court Gil McDougald a retiré Robinson au premier coussin. En cinquième, Mantle a saisi une longue flèche de Gil Hodges au champ centre-gauche.

Après deux retraits en neuvième, Dale Mitchell a été retiré sur trois prises et le receveur Yogi Berra s'est tout de suite dirigé vers le monticule pour enlacer Larsen.

Rien ne prédestinait Larsen à cet exploit. Il a montré un dossier de 81 victoires et 91 défaites en 14 saisons dans les majeures et n'a jamais gagné plus de 11 matchs au cours d'une même saison. Un an avant d'être cédé aux Yankees, il a revendiqué une fiche de 3-21 avec les Orioles de Baltimore, en 1954.

Larsen a également joué pour les Athletics de Kansas City, les White Sox de Chicago, les Giants de San Francisco, les Colt .45s de Houston (devenus les Astros l'année suivante) et les Cubs de Chicago. Il a gagné une autre Série mondiale avec les Yankees, en 1958.

Il a pris sa retraite en 1967.