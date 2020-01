Canadien : Brendan Gallagher souffre d'une commotion cérébrale

L’équipe a perdu ses services à son dernier match en 2019, une défaite de 3-1 contre les Hurricanes en Caroline, mardi. L’attaquant s’est fait durement frapper par Jordan Staal en fin de deuxième période, après quoi sa tête a donné contre le genou de son coéquipier Ben Chiarot.

Gallagher a inscrit 32 points, dont 15 buts, en 40 matchs cette saison. Avant de tomber au combat, il avait disputé 229 matchs de suite, une séquence qui remontait au 11 février 2017.

En son absence à l’entraînement, Nick Cousins prenait sa place dans le premier trio avec Phillip Danault et Tomas Tatar.

Il va falloir que d’autres gars fassent le travail. Cousins, ce n’est peut-être pas un gars que tu vois sur les deux premiers trios normalement, mais on n’a pas le choix. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien

« Pour lui, c’est de jouer intelligemment, a poursuivi l'entraîneur-chef. C’est un gars qui, quand il a du temps, fait de bons jeux, prend de bonnes décisions. C’est un de nos meilleurs marqueurs dans les troisième et quatrième trios. »

« Je ne pense pas que je peux faire ce qu’il fait, a indiqué Cousins à propos de sa contribution au premier trio par rapport à celle de Gallagher. C’est un joueur de hockey parfait. Il travaille extrêmement fort et il jouait probablement le meilleur hockey de sa carrière. »

Cousins se trouve un peu en terrain connu. Le Canadien a de nombreux blessés (Gallagher rejoint à l'infirmerie Jonathan Drouin, Joel Armia et Paul Byron, entre autres), comme son équipe l'an dernier, les Coyotes de l'Arizona. Il veut saisir la chance qui s'offre à lui.

« L’an dernier en Arizona, on a beaucoup de blessés, des gars clés qui ont raté des mois à cause de blessures au genou et à l’épaule, a-t-il relaté. On s’est accroché jusqu’à la fin. On était dans la course aux séries jusqu’aux quatre ou cinq derniers matchs. Des gars de la Ligue américaine sont venus nous aider, d’autres ont joué plus de minutes. »

« On a beaucoup de blessés, c'est la même chose à Laval, en plus de joueurs qui ne sont pas à 100 %, a lâché pour sa part Claude Julien. Ça fait partie d’une saison. À ce temps-ci de l’année, c’est assez commun, il faut passer au travers et jouer de la bonne façon. »

Il va falloir être bon défensivement, gagner des matchs plus serrés, parce qu’on n’a peut-être pas la profondeur pour marquer le nombre de buts qu’on marque depuis le début de la saison. Si on joue un bon match d’équipe, on se donne une chance. Claude Julien

Le CH (18-16-6) a perdu ses trois derniers matchs. Le Lightning (21-13-4), lui, a gagné ses quatre derniers pour grimper au 3e rang de la Division atlantique.