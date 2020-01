Les Stars remportent la Classique hivernale

Le match a débuté sur une vilaine fausse note quand l'attaquant des Stars, Corey Perry, longeant sa ligne bleue, a frappé avec son coude la tête du défenseur des Predators, Ryan Ellis, qui s'apprêtait à effectuer un tir. Perry a écopé d’une pénalité majeure de 5 minutes pour coup de coude, et une autre de 10 minutes pour inconduite de match.

Profitant d’un avantage numérique à 5 contre 3 quelques instants plus tard quand Blake Comeau a été puni pour avoir retardé le match, Matt Duchene a ouvert la marque pour les Predators. Dante Fabbro a doublé l’avance des siens moins de deux minutes plus tard.

Presque à mi-chemin dans l’engagement, Denis Gurianov aurait pu réduire l’écart sur un lancer de pénalité obtenu après que Matt Irwin ait sorti le crochet, mais l’attaquant russe a tiré à côté du filet.

Les Stars ont dû patienter jusqu'à la fin de la deuxième période pour finalement s’inscrire au pointage quand Blake Comeau s’est fait pardonner sa punition précédente. Bien posté dans l’enclave, il a récupéré la rondelle d’une manoeuvre ratée de Jason Dickinson derrière le filet pour battre Pekka Rinne. Les Stars ont ensuite inscrit trois buts sans riposte.

Dans la première minute de jeux de la troisième période, Mattias Janmark a d’abord fait dévier un tir de John Klingberg. Alexander Radulov a ensuite donné l’avance pour une première fois aux Stars avec un tir frappé et Andrej Sekera a fait 4-2 avec son premier but de la saison.

Malgré le fait que le match était présenté à Dallas, au Texas, il n’est pas celui où la température était la plus élevée au moment de la mise au jeu initiale. Avec 13 degrés Celsius, il s’agit du quatrième début de match le plus chaud. Un affrontement de la Série des Stades en 2016 qui opposait les Red Wings de Détroit à l’Avalanche au Colorado avait débuté tandis que le thermomètre indiquait 18 degrés.

Les trois premières positions du palmarès des matchs les moins froids étant occupées par des affrontements de la Série des Stades, (17 degrés et 14 degrés en Californie), la rencontre entre les Stars et les Predators est quand même devenue la Classique hivernale la plus chaude de l’histoire.