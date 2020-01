L’ancien commissaire de la NBA David Stern est décédé

La nouvelle a été confirmée peu après 16h sur le site internet de la ligue.

Le 12 décembre dernier, Stern avait été victime d'une hémorragie cérébrale et avait dû subir une opération d'urgence. Sa femme Dianne et leur famille étaient à son chevet au moment de son décès, a précisé la NBA.

Stern œuvrait au sein de la ligue depuis près de deux décennies lorsqu'il en est devenu le quatrième commissaire, le 1er février 1984. Au moment où il a quitté ses fonctions, un circuit qui avait eu de la difficulté à s'implanter s'est transformé au point de devenir une industrie rapportant 5 milliards $US par année, et qui a possiblement fait du basketball de la NBA le sport le plus populaire au monde, après le soccer.

Stern a joué un rôle actif dans à peu près chacune des initiatives, incluant les tests antidopage, le plafond salarial et l'implantation d'un code vestimentaire. Avocat de formation, il a contribué à présenter des matchs de la ligue à la télévision dans plus de 200 pays et territoires et dans plus de 40 langues.

Dans une déclaration officielle reproduite sur le site de la NBA, le commissaire Adam Silver a déclaré qu'il avait passé 22 ans aux côtés de Stern, le qualifiant de mentor et de l'un de ses amis les plus chers. Selon Silver, Stern a pris les rênes de la ligue au moment où elle se trouvait à la croisée des chemins, et en a fait une institution planétaire.

« Il a lancé des partenariats inédits dans les secteurs des médias et du marketing, en matière d'outils numériques et de programmes de responsabilité sociale, qui ont transporté le sport vers des milliards de gens partout dans le monde. À cause de David, la NBA est une véritable marque universelle, ce qui fait de lui non seulement l'un des plus grands commissaires de tous les temps dans le monde du sport, mais aussi l'un des leaders du monde des affaires les plus influents de sa génération. Chaque membre de la famille de la NBA bénéficie de la vision de David, de sa générosité et de son inspiration », a affirmé Silver.

Le commissaire de la LNH Gary Bettman, qui a travaillé dans la NBA à compter de 1981, a réagi à la nouvelle au moment où la Classique hivernale, l'événement phare de son circuit, battait son plein à Dallas.

« Je suis extrêmement attristé par le décès de mon mentor et de mon ami de longue date David Stern. Il était un homme doté d'une grande vision et d'une grande énergie, et est responsable d'avancements opérationnels et d'affaires qui ont créé l'industrie sportive moderne. David m'a appris à être un commissaire et ce qui est plus important, comment essayer de devenir une bonne personne. »