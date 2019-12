Les Browns mettent fin à leur association avec le DG John Dorsey

Associated Press

L'étonnant départ de Dorsey, mardi, s'est concrétisé après qu'il eut refusé les responsabilités réduites à l'intérieur de l'organisation que lui avait offertes le propriétaire Jimmy Haslam.

Les Browns ont entamé les étapes préliminaires visant à embaucher un nouvel entraîneur-chef, un processus qui pourrait être perturbé par le départ de Dorsey. L'équipe a obtenu la permission d'interviewer plusieurs candidats potentiels, dont Josh McDaniels et Greg Roman, coordonnateurs à l'attaque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Ravens de Baltimore, respectivement.

Il faut également prévoir que les Browns rencontreront Mike McCarthy, l'ancien entraîneur-chef des Packers de Green Bay. L'an dernier, plusieurs observateurs le voyaient comme le favori pour le poste à Cleveland, mais, étonnamment, il n'a jamais été interviewé.

Dorsey avait remodelé les Browns pendant ses deux saisons à titre de directeur général, mais sa décision d'embaucher Kitchens a eu des répercussions négatives. Les Browns n'ont pas réussi à répondre aux attentes fondées en eux et ont raté les éliminatoires pour une 17e saison consécutive, la plus longue disette du genre dans la NFL à l'heure actuelle.

Plus tôt mardi, les Browns ont annulé une conférence de presse à laquelle Dorsey devait participer. L'équipe a expliqué qu'elle la repoussait jusqu'à jeudi à cause du congé du jour de l'An et de rencontres en vue de la recherche du nouvel entraîneur.

Toutefois, il se passait beaucoup de choses en coulisses alors que Dorsey se voyait être mis de côté après seulement deux ans en fonction.