Le Canada remporte de nouveau la Coupe Spengler

Les Canadiens l'ont emporté 4 à 0, à Davos en Suisse. C'était le quatrième titre en cinq ans du Canada.

Après une première période sans but, le Canada a sonné la charge avec trois buts en quatre minutes au second engagement. Dustin Jeffrey a secoué les cordages à mi-chemin de la période. Deux minutes plus tard, Ian Mitchell a doublé l'avantage des représentants de l'unifolié avant que Kris Versteeg ne complète le triplé.

Jeffrey a inscrit un second but au troisième tiers pour mettre le match hors de portée des Tchèques.

L'équipe canadienne a maintenu une fiche parfaite de quatre victoires durant le tournoi. Quatre Québécois faisaient partie de la formation, soit les attaquants David Desharnais et Éric Faille, le défenseur Maxim Noreau et le gardien de but Zachary Fucale.

Desharnais avait toutefois quitté l'équipe dimanche après s'être blessé.

L'équipe était dirigée par un ancien joueur de la Ligue nationale, Craig MacTavish.

En 2018, le Canada avait été battu en finale par l'équipe finlandaise KalPa Kuopio.