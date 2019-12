Et la skieuse franco-ontarienne s'est sentie revivre, après deux opérations chirurgicales et tout le travail de remise en forme en gymnase depuis sa lourde chute lors d'un entraînement aux Championnats du monde d'Are en Suède.

« Je ne pensais jamais que ça prendrait autant de temps, mais depuis que j’ai remis mes skis, je suis tellement heureuse, lance-t-elle au bout du fil quand Radio-Canada Sports l'a rejointe lundi. Je me suis vraiment ennuyée de ressentir ces sensations-là. »

Valérie Grenier heureuse d'être de retour sur ses skis, le 21 décembre 2019 à Tremblant Photo : Instagram / Valérie Grenier

Grenier a subi de multiples fractures tibia-péroné-cheville de la jambe droite. Elle a dû être opérée deux fois afin de lui insérer des tiges pour permettre aux morceaux de son tibia de se ressouder.

La deuxième opération n’était pas prévue, mais avec l’ancienne tige de métal, mes os ne recollaient pas. La deuxième tige est plus épaisse et a permis de remplir l’espace dans la fracture et de procéder à la guérison. Valérie Grenier

« Il fallait le faire. Ça a juste retardé ma réhabilitation, mais j’avais besoin de reculer pour avancer. Depuis ma deuxième opération, l’os guérit vraiment bien. On le voit super bien dans les rayons X. Les morceaux se sont bien recollés ensemble. »

Le vent dans la face

Les progrès de Valérie Grenier au gymnase lui ont permis d'obtenir le feu vert des médecins pour remonter sur ses planches.

« On a déterminé que j’étais prête à remettre mes bottes et mes skis et à descendre des pentes faciles, pour retrouver ce sentiment-là.

« C’est ce que j’ai fait la semaine dernière, avec Scott Livingston, mon entraîneur de gymnase, précise-t-elle. J’ai skié trois jours, et ça s’est super bien passé. Juste avoir le vent dans la face, c’était vraiment incroyable. Je n’ai pas ressenti de douleur. »

Valérie Grenier et son entraîneur de gymnase Scott Livingston, lors de son retour sur ski le 21 décembre à Mont-Tremblant Photo : Instagram / Scott Livingston

Grenier a profité de l'occasion pour effectuer des virages avec des rayons différents pour tester son genou. Si le premier contact a été bon, elle doit faire attention à son genou qui lui donne encore quelques soucis.

« Il m’a causé des problèmes dernièrement et, en ski, je l’ai senti un tout petit peu, dans certains virages. C’était plus de l'appréhension que de la douleur. »

« On va faire du ski trois jours/semaine pour les prochaines semaines, mélangé avec de l’entraînement de plus en plus intense dans le gymnase. Mais je ferai un nombre limité de descentes chaque fois pour ne pas trop forcer, précise-t-elle. Je ne ferai pas de journée complète pour ne pas être courbaturée le lendemain ou avoir des douleurs. »

Valérie Grenier sur le vélo stationnaire pendant la guérison de sa jambe droite, huit semaines après son accident Photo : Instagram / Valérie Grenier

Erik Guay à la rescousse

Valérie Grenier s'installe donc à Mont-Tremblant pour quelques semaines encore. Et un des habitués de l'endroit, l'ancien champion du monde Erik Guay, lui donnera peut-être un coup de main.

« Si ça se passe bien, je vais recommencer bientôt le vrai entraînement sur neige, et quelqu’un va me coacher, soit Erik Guay, soit son frère (Stefan), indique-t-elle.

« J'ai envoyé à Erik quelques textos pendant ma remise en forme. Il a eu tellement de blessures, il sait comment ça se passe. C’est le fun d’avoir sa perspective et de savoir que je fais la bonne chose. »

Pas de retour cette saison

Avec tous les reculs dans sa rééducation, Valérie Grenier a décidé de tirer un trait sur la saison 2020 de Coupe du monde. Elle ne veut pas précipiter son retour.

Je suis vraiment déçue de ne pas pouvoir courser cette saison, je ne m’attendais pas à ça. Ça n’aurait pas été intelligent de se dépêcher pour faire juste quelques courses à la fin de la saison. Ça faisait plus de sens de profiter du temps que j’ai pour revenir à 100 %, même meilleure qu’avant, en travaillant la technique et les choses qui me manquent. Valérie Grenier

« Comme ça, la saison prochaine, je vais vraiment me sentir 100 % prête, sans le moindre doute», affirme l'athlète de 23 ans.

Une décision qu'Erik Guay comprend parfaitement.

« Quand on s'est croisés à Tremblant, il m’a demandé si je comptais revenir cette saison, révèle Grenier. Et je lui ai expliqué que ça ne valait pas la peine de revenir cette saison. Il m’a dit qu’il était complètement d’accord. Il m’a dit qu’il fallait que je prenne le temps nécessaire et revenir uniquement quand je me sentirai prête. »

Être plus forte qu'avant

Valérie Grenier souhaite que sa remise en forme et le temps qu'elle prendra sur les pentes pour retrouver ses repères et ses réflexes lui permettent de revenir plus forte qu'avant.

« Je veux vraiment revenir meilleure que jamais, mentalement, physiquement et dans ma technique. C’est certain que la confiance, ça va prendre du temps à revenir », admet-elle.

Valérie Grenier Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Pour mettre tous les morceaux en place, Valérie Grenier pense à un séjour en Europe durant l'hiver pour saluer ses coéquipières et pour préparer son retour.

« Je pourrais retourner en février ou en mars en Europe pour retrouver mon orthopédiste, Stefan Pilz, et me faire mouler de nouvelles bottes.

« Et j’en profiterais alors pour m’entraîner sur place pour continuer mes progrès sur neige. C’est certain que si je vais en Europe, j’irai voir mes coéquipières, car je m’ennuie d’elles. Mais ce voyage-là dépend encore comment ça se passe dans le prochain mois », prévient-elle, prudente.

Le point positif dans toute cette remise en forme, c'est que son syndrome des loges ne la gêne plus, et elle n'y pense plus.

« Avant ma fracture, je ne ressentais plus aucune douleur liée au syndrome en ski ou au gymnase. Ce n’est plus vraiment sur mon radar et on essaie de ne plus y penser, fait-elle remarquer. Si ça revient, on en reparlera, mon équipe et moi. »

Le syndrome des loges ou compartimental est une pathologie qui empêche les muscles de pleinement se déployer durant un effort et qui entraîne des douleurs chroniques, parfois insoutenables, aux tibias, là où s'exerce tout le contrôle en ski.

Pas de frustration devant la télé

Valérie Grenier suit de près le déroulement de la saison de Coupe du monde.

Elle ajuste ses horaires de travail en fonction des retransmissions des épreuves. Ainsi, elle a pu voirLaurence St-Germain terminer le slalom de Lienz dans le top 10.

Laurence St-Germain à Lienz en Autriche Photo : Getty Images / Hans Bezard/Agence Zoom

« La première manche, c’est vraiment trop tôt, précise Grenier en riant. Mais quand j’ai vu en me réveillant que Laurence était 5e (de la première manche), je capotais. J’étais supposée aller skier, mais je suis restée pour regarder la deuxième manche au complet. Je suis allée skier après.

« C’était vraiment cool. J’aurais aimé qu’elle reste "dans le vert" en bas, mais un top 10, c’est super bon. »