Un match amical entre le Canada et l'Islande

Les Islandais sont présentement 39es au classement de la FIFA, tandis que le Canada pointe au 73e échelon.

Le Canada a besoin d’accumuler des points au classement de la FIFA s’il veut accéder directement aux qualifications pour la Coupe du monde de soccer en 2022 au Qatar. Les six premiers pays au classement de la CONCACAF en juin décrocheront ce précieux billet. Le Canada est actuellement 7e et doit se rapprocher de son plus proche rival, le Salvador, 69e sur l’échiquier mondial.

Le Canada et l’Islande se sont affrontés à trois reprises, avec pour résultat une victoire de l’Islande et deux matchs nuls.

Soccer Canada annoncera la formation pour ce duel la semaine prochaine, mais comme les camps de la MLS commencent à la mi-janvier, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne convoquera ses joueurs pour un camp avant le match contre l’Islande.