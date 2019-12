Bruce Allen n'est plus le président des Redskins de Washington

C'est le propriétaire de l'équipe, Dan Snyder, qui l'a confirmé par communiqué.

« Alors que la saison se termine, Bruce Allen a été relevé de ses fonctions comme président et n'est plus dans l’organisation. Tout comme nos amateurs, je suis d'avis que l'équipe n'a pas offert la qualité de jeu que nos prédécesseurs, entraîneurs et joueurs, attendent d'elle.

« Nous sommes en plein processus de réévaluation des postes de direction dans l'organisation. Je souhaite que nous saisissions toutes les occasions de ramener du football de qualité à Washington », conclut M. Snyder.

Proche de Dan Snyder, Bruce Allen a été la cible des attaques des partisans de l'équipe dans les dernières années, dont le nombre a beaucoup diminué, fait remarquer le journal américain The Washington Post.

Avec Bruce Allen comme président, les Redskins de Washington ont une fiche de 62-100-1.

Il a régné sur l'équipe, longtemps sans partage, mais les déboires de l'équipe, qui n'ont atteint les éliminatoires que deux fois, et un stade souvent à moitié vide, l'ont fragilisé au sein de l'organisation, analyse le quotidien.

Son départ survient au lendemain d'une défaite de 47 à 16 aux mains des Cowboys de Dallas dans le dernier match de la saison.

L'équipe termine cette saison 2019 avec une fiche de 3-13, la pire depuis 1961 (ex aequo avec 1994). Les joueurs vident leurs casiers en ce lundi et doivent affronter la presse.

Le départ de Bruce Allen serait le premier d'une série à la tête de l'équipe, écrit encore le quotidien américain.