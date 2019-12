Nishikori, blessé au coude, dit non à Melbourne

Le Japonais Kei Nishikori repousse sa rentrée 2020. Il l'a confirmé lundi. Il fait l'impasse sur les Internationaux d'Australie et sur la première édition de l'ATP Cup.

C'est une blessure persistante à un coude qui guérit plus lentement que prévu, et qui le tient éloigné des terrains depuis les Internationaux des États-Unis.

Actuellement 13e au classement mondial, il a expliqué ne pas pouvoir commencer sa saison comme il l'espérait en janvier.

« Malheureusement, je dois me retirer de l'ATP Cup et des Internationaux d'Australie, a-t-il dit dans un communiqué. J'ai pris cette décision, car je ne suis pas encore prêt à 100% pour concourir au plus haut niveau. »

« Cette décision n'a pas été facile à prendre, car l'Australie est un de mes endroits préférés pour jouer », a-t-il ajouté.

Kei Nishikori a dû être opéré au coude en octobre, et malgré son travail de remise en forme, son niveau de forme actuel ne lui permet pas de jouer à Melbourne.

Le premier tournoi du grand chelem de l'année commence le 20 janvier. Avant cela, les joueurs ont rendez-vous en Australie dès le 3 janvier pour l'ATP Cup.

Yoshihito Nishioka le remplacera dans l'équipe du Japon. L'absence de Nishikori est un autre coup dur pour cette nouvelle épreuve après le forfait du Britannique Andy Murray, touché à l'aine, et la décision du Suisse Roger Federer de ne pas y participer.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le slogan de la première édition de l'ATP Cup: «pour l'amour du pays» Photo : ATP Cup

Le Canada fait partie des pays inscrits, et comptera, selon le site de l'ATP Cup, sur Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Steven Diez, Adil Shamasdin et Peter Polansky.

L'ATP Cup, qui a lieu du 3 au 12 janvier à Perth, à Brisbane et à Sydney, offre 15 millions de dollars de prix et un maximum de 750 points en simple et 250 en double pour les classements ATP.

Vingt-quatre équipes seront réparties en six groupes de quatre avec huit équipes se qualifiant pour les quarts de finale.

La ville de Sydney accueillera les finales et des matchs de la phase de groupes qui se dérouleront aussi à Brisbane et à Perth.