Mondial junior : La Finlande sans pitié pour le Kazakhstan

Patrik Puistola s'est signalé avec deux buts et une mention d'aide, tandis que Kristian Tanus et Matias Maccelli ajoutaient un but et une passe chacun à leur fiche pour la Finlande, championne en titre du tournoi.

Aatu Raty, Mikko Kokkonen et Kim Nousiainen ont aussi noirci la feuille de pointage, tandis que Joonas Oden et Ville Heinola amassaient deux mentions d'assistance chacun.

Puistola, un attaquant âgé de 18 ans qui évolue pour le Tappara de Tampere en Finlande, est un prétendant au titre de marqueur du tournoi en vertu de ses sept points après trois matchs.

Andrei Buyalski a permis au Kazakhstan d'éviter le jeu blanc.

La Finlande terminera la phase de groupe en affrontant la Suisse, le 31 décembre.

Quant aux Kazakhs, qui seront opposés à la Suède -- toujours invaincue -- lundi, ils devront participer à la phase de relégation pour une deuxième année consécutive.

Dans le match du groupe B prévu plus tard aujourd'hui, la Russie, qui a écrasé le Canada 6-0 samedi, a rendez-vous avec les États-Unis.