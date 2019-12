Mondial de hockey féminin U-18 : les Canadiennes en demi-finale

Grâce à ce gain de 2-1 contre les États-Unis, les représentantes de l’unifolié terminent au sommet du groupe A et accèdent directement aux demi-finales.

Le Canada n’a pas tardé à faire bouger les cordages, si bien qu’après seulement 20 secondes, Anne Cherkowski a ouvert la marque. Il a toutefois fallu patienter jusqu’en troisième période afin de voir un des deux clubs célébrer un but à nouveau.

Cette fois, c’est l’attaquante Marianne Picard qui a doublé l’avance des Canadiennes. Une séquence dont elle se souviendra toute sa vie.

« C’est un des plus beaux moments de ma carrière de hockeyeuse jusqu’à présent! Compter le but gagnant contre nos plus grandes rivales, c’est vraiment gros », a déclaré la Repentignoise après la partie.

Les Américaines sont parvenues à réduire l’écart à 2-1 alors qu’il ne restait que quelques secondes au tableau indicateur, trop peu trop tard pour espérer créer l’égalité par la suite.

La gardienne de but originaire de Terrebonne, Ève Gascon, a stoppé 27 lancers afin d’aider le Canada à l’emporter.

À lire aussi : Ève Gascon, première dame du hockey midget AAA québécois

« Tout le monde a vraiment bien joué et ça me mettait en confiance de voir que toutes mes coéquipières jouaient aussi bien. C’est une victoire d’équipe », a humblement confié Gascon.

Picard a lancé des fleurs à la gardienne, qui a joué un rôle décisif à son avis.

« Nous nous étions bien préparées mentalement et physiquement pour les battre. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Nous avons seulement été plus opportunistes. Ève a joué tout un match et ç’a fait la différence. »

Les joueuses canadiennes profiteront maintenant de deux jours de congé pour se préparer en vue des demi-finales, qui auront lieu le 1er janvier. Elles tenteront ainsi d’atteindre la grande finale pour défendre leur médaille d’or obtenue l’an dernier, au Japon.