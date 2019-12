Il s'agit de la 26e victoire de sa carrière sur le circuit de la Coupe du monde, la troisième cette saison.

L'athlète de 28 ans avait aussi triomphé au slalom de Val d'Isère, en France, le 15 décembre et au slalom géant de Soelden, en Autriche, le 27 octobre.

Cette fois à Bormio, Pinturault s'est imposé avec un temps total de 2 min 32 s 56/100. Il a devancé le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (2:33,07) et le Suisse Loic Meillard (2:33,12).

« Je suis vraiment heureux, a déclaré le Français. C'était une journée difficile. Ici, à Bormio, il y a un plat vraiment long. Je me suis dit que je n'avais pas d'autre choix que d'attaquer le plus possible et de voir ce que ça donnait. »

Brodie Seger, seul Canadien en action, a pris le 29e rang en 2:43,81.

Au classement général, Pinturault figure en 3e place avec 401 points, derrière Kilde (474) et l'Italien Dominik Paris (454).

La prochaine étape de la Coupe du monde se tiendra les 4 et 5 janvier à Zagreb, en Croatie.