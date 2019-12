Les Rangers mettent fin à la série de victoires des Leafs

Tony DeAngelo a dénoué l'impasse en prolongation et les Rangers de New York ont vaincu les Maple Leafs 5-4, samedi soir, à Toronto.

Ryan Strome a récolté deux buts et deux mentions d'aide tandis qu'Artemi Panarin a obtenu sa troisième assistance de la soirée lorsqu'il a préparé le but de DeAngelo.

Brett Howden et Mika Zibanejad ont aussi enfilé l'aiguille pour les Rangers, qui ont vu le gardien Alexandar Georgiev stopper 44 des 48 tirs dirigés vers lui.

Auston Matthews a touché la cible à deux occasions pour forcer la tenue d'une période supplémentaire. William Nylander et Pierre Engvall ont ajouté un but pour les Maple Leafs, qui avaient gagné leurs six dernières rencontres.

Frederik Andersen a encaissé la défaite après avoir accordé 5 buts en 38 lancers.