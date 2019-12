Le Canadien en avance contre le Lightning après 20 minutes

De retour d'un voyage fructueux dans l'Ouest canadien, où il a décroché trois victoires en quatre rencontres, les Montréalais espèrent maintenir le rythme engrangé pour conclure 2019 en beauté.

Jesperi Kotkanieni n'a pas mis de temps avant de célébrer son retour au jeu. Absent lors des huit derniers duels en raison d'une commotion cérébrale, le Finlandais a touché la cible dès sa première présence sur la patinoire.

Max Domi a doublé la mise à mi-chemin de la période et a prolongé sa séquence heureuse à quatre matchs avec un but. Le périple de Vancouver à Winnipeg, en passant par Calgary et Edmonton, lui a permis de retrouver sa touche, comme en témoigne sa récolte de six points, dont trois réussites.

Le Canadien a outrageusement dominé le Lightning durant l'engagement initial. Les visiteurs ont décoché 18 tirs avant que les locaux envoient une première rondelle en direction du filet montréalais avec moins de 8 minutes à écouler. Ils mènent 20-10 à ce chapitre.

Le Lightning a toutefois réduit l'écart de moitié tout juste avant de rentrer au vestiaire, par l'entremise d'Alex Killorn.

D'autres détails à venir.