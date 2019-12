Le Canada défait facilement le HC Davos à la Coupe Spengler

Andrew MacDonald et Dustin Jeffrey ont touché la cible tôt en première période et le Canada a filé vers une victoire de 5-1 face au HC Davos, samedi, à la Coupe Spengler. La formation canadienne a ainsi obtenu son billet pour les demi-finales.

MacDonald a ouvert la marque après seulement 2 min 18 s de jeu, puis Jeffrey a creusé l'écart 72 secondes plus tard.

Alex Grant a inscrit un but et une aide pour le Canada, tandis qu'Eric Fehr et Kevin Clark ont aussi fait bouger les cordages. Matt Tomkins défendait le filet du Canada et il a stoppé 22 tirs.

Luca Hischier a été l'unique buteur du HC Davos. Joren van Pottelberghe a cédé 5 fois contre 34 tirs.

Lors des demi-finales, lundi, le Canada affrontera le vainqueur du duel entre le TPS Turku et le HC Davos. Dans l'autre portion du tableau, le HC Ambri-Piotta croisera le fer avec le gagnant du match opposant le HC Ocelari Trinec au Salavat Ioulaïev Oufa.