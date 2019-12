Mondial junior : le Canada humilié par la Russie, Lafrenière tombe au combat

Il s'est incliné 6-0 contre les Russes, dans la pire défaite de son histoire à ce tournoi. C'est la première fois depuis 1998 que le Canada est blanchi lors de cette compétition.

Le gardien partant de l'unifolié, Nico Daws, a été chassé de la rencontre après le quatrième but marqué contre lui. L'arrivée de son releveur, Joel Hofer, n'a rien changé à ce match à sens unique.

Qui plus est, le Canada a dû composer avec la perte d'un de ses meilleurs attaquants. Alexis Lafrenière, de l'Océanic de Rimouski, a quitté le match en deuxième période après s'être blessé au bas du corps lors d'une montée vers le filet adverse.

Après qu'il eut été rejoint par ses coéquipiers et par le personnel médical d'Équipe Canada junior, la foule s'est tue.

Lafrenière, qui pourrait être le 1er choix du prochain repêchage de la LNH, se tordait de douleur alors qu'il était allongé sur la surface glacée. Il n'a pu mettre de poids sur sa jambe gauche tandis qu'il était escorté hors de la patinoire par ses coéquipiers.

« Nous n'avons pas de détails à donner, a dit l'entraîneur-chef du Canada, Dale Hunter, quand il a été questionné pour savoir la gravité de la blessure. Il continue à être évalué. »

L'attaquant originaire de Saint-Eustache s'était signalé avec une performance de quatre points dans la victoire de 6-4 du Canada contre les États-Unis en lever de rideau du tournoi, le 26 décembre.

Il est un morceau important de cette équipe, mais ce n'est pas une excuse. Les Russes ont joué un bon match. Nous devons retenir la leçon et tourner la page. Dale Hunter

Nikita Alexandrov, avec un but et une passe, Alexander Khovanov, Pavel Dorofeyev, Nikita Rtischev, Yegor Sokolov et Grigori Denisenko ont tous touché la cible pour la Russie, qui a rebondi après une étonnante défaite de 4-3 encaissée contre le pays hôte, la République tchèque.

Le Canada jouera son prochain match lundi contre les Allemands et conclura ses matchs en phase de groupe contre l'équipe hôtesse, la République tchèque, mardi.

La formation canadienne est présentement au dernier rang du groupe B, mais pourrait encore y terminer en première position. Les cinq équipes du groupe ont jusqu'à maintenant perdu et gagné une rencontre.

Dans les autres matchs présentés samedi, l'Allemagne, la Finlande et la Suède ont gagné.