Mondial junior : Les Tchèques surpris par les Allemands, la Finlande s’éclate

Menés par Dominik Bokk, ils ont gagné la rencontre 4-3.

Bokk a marqué les troisième et quatrième buts de l’Allemagne pour porter les visiteurs en avant 4-1 en troisième période. Jan Jenk et Libor Zabransky ont marqué en fin d’engagement, mais les Tchèques n’ont pas pu compléter la remontée.

Martin Has a marqué un but et préparé les deux autres des Tchèques.

Moritz Seider, le choix de premier tour des Red Wings de Détroit au dernier repêchage de la LNH, a complété trois passes décisives pour les Allemands.

La Finlande a aisément battu la Slovaquie

L'équipe finlandaise célèbre un but au mondial junior. Photo : Twitter : Leijonat

Sept joueurs différents ont amassé deux points dans une victoire de 8-1 pour la Finlande : Matias Maccelli, Joonas Oden, Patrik Puistola, Kristian Tanus, Sampo Randa et Aatu et Aku Raty.

Robert Dzugan a marqué l’unique but des Slovaques.