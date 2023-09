Une sixième victoire d’affilée pour les Maple Leafs

Le défenseur des Devils Damon Severson a envoyé la rondelle dans son propre filet en prolongation et les Maple Leafs de Toronto l’ont emporté 5-4, vendredi soir, au New Jersey.

Severson a hérité du disque quand l'attaquant des Maple Leafs William Nylander l'a perdu en fonçant vers le filet. Le défenseur de 25 ans a voulu pousser la rondelle hors de danger, mais il a déjoué son gardien Mackenzie Blackwood.

Nylander a été crédité du but et la formation torontoise a gagné un sixième match d’affilée, un sommet pour elle cette saison.

Zach Hyman, Ilya Mikheyev, Kasperi Kapanen et John Tavares ont touché la cible pour les Leafs. Michael Hutchinson a repoussé 24 lancers pour remporter un deuxième départ d'affilée.

Mikheyev a quitté la rencontre en troisième période après avoir été coupé au poignet par le patin de Jesper Bratt. L'attaquant des Maple Leafs a été transporté à l'hôpital pour être évalué.

Nico Hischier, Nikita Gusev, Kyle Palmieri et Bratt ont assuré la réplique pour les Devils, qui ont vu Blackwood stopper 32 rondelles dans la défaite.

Tavares a égalisé le pointage à 4-4 avec 11 min 45 à écouler au troisième engagement. Il a accepté une passe de Nylander lors d'un avantage numérique pour tromper la vigilance de Blackwood.

Les deux équipes ont totalisé 7 buts lors des 40 premières minutes de la rencontre. Palmieri et Bratt ont réussi les deux derniers dans un intervalle d'un peu plus de trois minutes pour procurer une avance de 4-3 aux Devils. Palmieri a inscrit son 15e but de la campagne.

Avec les Maple Leafs en retard 1-0 au premier vingt, Hyman et Mikheyev ont tour à tour fait scintiller la lumière rouge en l'espace de 19 secondes, donnant l’avance aux visiteurs.

Les Devils ont tiré profit d'un avantage numérique de deux hommes pour créer l'égalité. Gusev a sauté sur un retour de lancer pour battre Hutchinson. Kapanen a cependant fait bouger les cordages quelques minutes plus tard.