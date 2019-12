Kawhi Leonard, athlète masculin de l’année d’Associated Press

Il s’est présenté comme un gars « qui a du plaisir ». Il est revenu d’une blessure pour reprendre sa place parmi l’élite du basketball mondial. Il a remporté son deuxième titre de champion dans la NBA, le premier des Raptors, et maintenant, il repart à neuf, avec les Clippers de Los Angeles.

Kawhi Leonard s’est imposé comme choix athlète masculin de l’année de l’Associated Press. Il a remporté aisément le scrutin réalisé auprès de chefs de pupitres de médias membres de l’association et auprès de journalistes affectés aux couvertures par l’AP.

Leonard est devenu le cinquième joueur de la NBA à recevoir cet honneur, après Larry Bird (1986), Michael Jordan (1991 à 1993), LeBron James (2013, 2016, 2018) et Stephen Curry (2015).

Simone Biles a remporté jeudi le titre d’athlète féminine pour 2019 selon l’AP.

Leonard a été choisi joueur par excellence de la finale pour la deuxième fois de sa carrière, cinq ans après le même coup double (le championnat et le titre de joueur par excellence) cinq ans plus tôt avec les Spurs de San Antonio.

« Ça a été amusant », a dit Leonard quand ses Clippers étaient de passage à Toronto.

Leonard a reçu deux fois plus de points au scrutin que son plus proche poursuivant, le quart-arrière des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson. Ont suivi le pivot des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, puis deux athlètes de l’étranger : Rafael Nadal, qui a gagné deux titres du grand chelem en 2019 et Giannis Antetokounmpo, le joueur par excellence en saison de la NBA.