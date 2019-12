Weber et Price: les joueurs de l’année 2019 chez le Canadien

BILLET - Il a beaucoup été question de relève et de jeunesse dans l’entourage du Canadien en 2019. Mais au final, ce sont deux vétérans qui se partagent le titre de joueur de l’année au sein de la formation montréalaise: Shea Weber et Carey Price.

Incommodé par des blessures à un pied et à un genou durant toute la saison 2017-2018, le capitaine du Canadien n’a retrouvé sa place dans l’alignement qu’à l’aube de l’année 2019, la saison dernière. Et depuis, à l’âge de 34 ans, Weber a spectaculairement retrouvé sa place parmi la fine élite des défenseurs de la LNH.

Au cours de l’année de calendrier 2019, Shea Weber a inscrit 22 buts et 32 passes (52 points), et cette récolte le positionne au 11e rang parmi les meilleurs défenseurs offensifs de la LNH. Au cours de cette période, la pierre d’assise de la défense du CH a aussi:

Maintenu un bilan défensif de +21 (le 4e meilleur parmi les 20 meilleurs défenseurs offensifs de la LNH);

Inscrit 13 buts à forces égales, ce qui lui vaut le 3e rang dans la LNH, à égalité avec le récipiendaire du trophée Norris, Victor Hedman;

Inscrit 7 buts en avantage numérique, ce qui le situe au 2e rang dans la LNH derrière Drew Doughty;

Récolté 40 points à forces égales, ce qui le place au 5e rang dans le circuit tout juste derrière Brent Burns (42 points);

Assisté à seulement 57 buts de l’adversaire alors qu’il se trouvait sur la patinoire à égalité numérique, une statistique qui lui confère le 3e rang de la LNH immédiatement devant Hedman.

Bref, Shea Weber a connu une très grande année 2019. Tout cela, alors qu’il a été utilisé 23 min 25 s par match en moyenne, et qu’il a systématiquement été confronté aux meilleurs joueurs offensifs adverses. Pourtant, bien des gens anticipaient un déclin rapide de sa part et décriaient sa perte de vitesse sur patins.

Au cours de l’année de calendrier 2010, alors qu’il n’était âgé que de 24 ans et qu’il était déjà reconnu comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs de la planète, Weber avait inscrit 15 buts, 24 passes (39 points) et présenté un bilan défensif de -5 dans l’uniforme des Predators de Nashville.

La constance et la longévité sont deux des facteurs les plus importants à considérer lorsqu’on mesure le niveau d’excellence d’un athlète. Sous cet angle, on constate que Weber n’a pas seulement connu un bonne année 2019. Il est aussi en train de boucler une extraordinaire décennie.

Au cours des années 2010, parmi les défenseurs de la LNH, seul Brent Burns a inscrit plus de buts de Shea Weber (167 versus 161), sauf que Burns a disputé 53 matchs de plus.

Au cours des dix dernières années, Weber et PK Subban ont disputé exactement le même nombre de matchs: 681. Le capitaine du CH a inscrit 160 buts, amassé 260 passes (420 points) et présenté un bilan défensif de +71. Subban a inscrit 101 buts, récolté 314 mentions d’aide (415 points) et cumulé un différentiel de +37.

Collectivement, le CH boucle l’année 2019 (en date du 27 décembre) au 15e rang de la LNH en vertu d’une récolte de 41 victoires et de 91 points en 79 matchs.

Durant cette période, le Tricolore a pourtant présenté la 11e meilleure défense de la LNH. Et cette dominante dans le jeu des hommes de Claude Julien n’est pas étrangère au brio de Carey Price.

En 2019, aucun autre gardien n’a obtenu plus de départs que Price (65) en saison régulière. (Darcy Kuemper, des Coyotes de l’Arizona) suit avec 62 départs.)

Le gardien montréalais a par ailleurs décroché 36 victoires, ce qui lui vaut le quatrième rang de la ligue derrière Kuemper. Et surtout, il a maintenu la cinquième moyenne d’efficacité de la LNH (,918). Cette moyenne situe Price à un minuscule point du gardien du Lightning de Tampa Bay, Andrei Vasilevskiy, qui a pourtant joué derrière l’une des équipes les plus dominantes de l’histoire de la LNH la saison passée (bien lire : en saison).

Price, en passant, vient aussi de connaître une très grande décennie. Au fil du temps, il nous a habitués à de tels niveaux d’excellence que nous en sommes venus à remarquer davantage ses passages à vide, comme ce fut le cas en novembre dernier.

Toutefois, le fait demeure: depuis 10 ans, seul Tuukka Rask a maintenu une meilleure moyenne d’efficacité que Price (,921 contre ,919). Il faut toutefois noter que Price a obtenu 48 départs de plus que le gardien des Bruins durant cette période (chez les gardiens ayant effectué 400 départs ou plus).

Par ailleurs, Price a remporté le quatrième plus haut total de victoires (280) durant les années 2010, derrière Marc-André Fleury (320), Pekka Rinne (309) et Henrik Lundqvist (298).

Pour toutes ces raisons, Shea Weber et Carey Price ont donc été les joueurs de l’année 2019 chez le Canadien.

Ce constat nous mène toutefois à la question qui tue: s’agit-il d’une bonne nouvelle qu’une équipe de la LNH soit transportée par un défenseur de 34 ans et un gardien de 31 ans? Mais bon, nous aurons amplement l’occasion d’en débattre en 2020!