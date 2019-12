Paris illumine encore Bormio, Thomsen 28e

Paris a dévalé la pente en 1 min 49 s 56/100, et a devancé le Suisse Beat Feuz de 39 centièmes de seconde et l'Autrichien Matthias Mayer de 42 centièmes.

Le trio a été le seul à skier sous les 1 min 50 s, et a repoussé le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, quatrième. à 1,03 seconde.

L'Italien confirme ainsi son aisance sur le parcours de Bormio, l'une des courses les plus exigeantes et les plus mythiques du circuit, après celle de Kitzbühel en Autriche.

Il pourrait rééditer sa performance samedi, puisque Bormio présente une autre descente, après avoir récupéré la course annulée le 18 décembre à Val Gardena à cause du brouillard.

Depuis deux ans, Paris s'est imposé comme le meilleur skieur de vitesse. Il a remporté huit courses sur la période, dont cinq descentes et trois super-G, remporté le globe de super-G et est devenu champion du monde dans la même spécialité.

Avec 13 victoires en descente en Coupe du monde, l'Italien est désormais septième de ce classement historique, juste derrière le Norvégien Aksel Lund Svindal et l'Autrichien Michael Walchhofer, à 14 victoires.

Beat Feuz garde la tête du classement du globe de descente, 36 points devant Paris, alors que l'Italien remonte à la deuxième place du général, 30 points derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen, qui se concentre sur les épreuves techniques, le slalom et le géant.

C'était la quatrième victoire de la carrière de Paris, âgé de 30 ans, en Coupe du monde après 2012, 2017 et 2018, et sa troisième victoire d'affilée dans la station italienne. Il compte également une victoire en super-G dans la station, en 2018.

Benjamin Thomsen a été le Canadien le plus rapide avec une 28e place, à 2,92 secondes du temps de référence. Brodie Seger a fini 31e (+3,10), à égalité avec l'Italien Peter Fill. James Crawford a terminé au 50e rang (+4,98).