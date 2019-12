L'infirmerie des Blackhawks de Chicago se remplit

La campagne difficile des Blackhawks de Chicago se poursuit : l’équipe a annoncé jeudi que la saison des défenseurs Brent Seabrook et Calvin de Haan était terminée et que l’ailier Brandon Saad ratera les trois prochaines semaines de jeu.

Seabrook, à 34 ans, sera abonné à la table d’opération au cours des prochains mois. Il subira une chirurgie à l’épaule droite avant d’être opéré aux deux hanches en 2020.

Le vétéran défenseur n’a plus joué depuis le 15 décembre. Seabrook a été rayé de la formation trois jours plus tard, contre l’Avalanche, et il a subi des tests médicaux la semaine dernière pendant un voyage de l’équipe à Winnipeg et au Colorado.

Le directeur général des Blackhawks, Stan Bowman, avait indiqué lundi que l’absence de Seabrook pourrait être longue.

En 32 rencontres cette saison, Seabrook a récolté 3 buts et 1 aide.

De Haan s’est blessé à l’épaule droite le 10 décembre dernier, contre les Golden Knights de Vegas. Il devra lui aussi subir une chirurgie.

En 29 matchs cette saison, l’arrière de 28 ans a inscrit 1 but et 5 mentions d’aide.

Saad, pour sa part, a quitté le match de jeudi dernier contre les Jets en raison d’une blessure à la cheville droite.

L’ailier de 27 ans a marqué 11 buts et ajouté 8 aides en 36 matchs jusqu’ici. Il est le 2e buteur des Hawks, derrière Patrick Kane.