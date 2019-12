Un record personnel pour Chris Boucher, mais une défaite pour les Raptors

Fred VanVleet a mené les locaux avec 27 points. Kyle Lowry a récolté 14 points et 8 passes décisives, et Serge Ibaka a fourni 12 points aux Raptors (21-10), qui auraient eu bien besoin de la contribution des blessés Pascal Siakam (aine), Marc Gasol (ischio-jambiers) et Norman Powell (épaule).

« C'était un beau cadeau de Noël que d'avoir l'occasion de jouer devant mes enfants pour cette journée spéciale, a souligné Lowry. Ça nous a pris 14 ans pour en avoir la chance. J'ai pu le faire. Nous n'avons pas gagné, mais c'était un beau moment. »

Les 30 points de Jaylen Brown et les 22 points de Kemba Walker ont permis aux Celtics (21-7) de gagner une quatrième rencontre de suite. Enes Kanter, à son premier match hors des États-Unis en plus d’un an, a récolté 12 points et 11 rebonds.

« C'est bien de gagner ici à Noël, a indiqué Brown, qui a réussi cinq paniers de trois points. Je n'avais jamais gagné ici, alors ça fait du bien d'en gagner une »

Kanter n’avait plus joué à Toronto depuis que la Turquie, son pays natal, a délivré un mandat d’arrêt international contre lui. Le gouvernement canadien lui a cependant permis de jouer ce match, pour lequel Kanter s’est présenté vêtu d’un chandail avec l’inscription « Liberté pour tous ».

Le revers des Raptors était leur premier en 35 rencontres à domicile contre des adversaires de la Section atlantique. C’était la première victoire de Boston en neuf matchs au Canada.

Les Raptors, en grand manque de réussite, ont raté de nombreux tirs à proximité du panier et ont commis 17 revirements qui leur ont coûté 20 points.

Sans leur poignée de blessés, les Raptors jouaient leur troisième match en quatre jours contre des Celtics reposés. Après avoir pris une avance de 10-0 dans les deux premières minutes, les locaux ont été des hôtes d’une courtoisie exceptionnelle.

« Notre effectif est un peu mince en ce moment, a reconnu l'entraîneur Nick Nurse. Ces joueurs ont passé beaucoup de minutes sur le court en quelques jours. Notre calendrier est compliqué. C'est notre troisième match en quatre jours. Il y a eu une prolongation et une remontée de 30 points, et ça gruge nos réserves d'énergie. Nous avons peut-être besoin d'un peu de repos. »

En avant par 11 points au deuxième quart, les Celtics possédaient une priorité de 19 points à la fin du troisième. Trois jours après leur remontée historique contre Dallas, les Raptors ne sont parvenus qu’à réduire l’écart à 14 unités dans les premières secondes du dernier engagement.

Les deux équipes s’affrontent de nouveau à Boston, samedi. Les Raptors accueilleront ensuite Oklahoma City, dimanche, puis les Cavaliers de Cleveland, mardi, à la veille du jour de l’An.