Du pareil au même pour le Canadien en 2019

Malgré une nette amélioration par rapport à 2018, la formation montréalaise a raté de peu une participation aux séries éliminatoires au printemps 2019.

Et à l’approche de la mi-parcours de la campagne actuelle, l’équipe qu’a assemblée Marc Bergevin se retrouve essentiellement dans la même position – c’est une équipe compétitive avec ses failles qui devrait lutter jusqu’à la fin dans l’espoir de se faufiler dans le tournoi printanier.

Une fin en queue de poisson

Le Canadien est resté dans la course aux séries jusqu’à la toute fin le printemps dernier et n’a disputé qu’un seul match sans importance.

Deux des attaquants les plus talentueux de l’équipe ont connu des fins de saison difficiles, ce qui a miné les chances de l’équipe de participer aux séries. Jonathan Drouin a d’abord été limité à 7 points à ses 26 dernières rencontres, tandis que Jesperi Kotkaniemi a manqué de carburant et a totalisé 7 points à ses 23 derniers duels. Kotkaniemi a même été laissé de côté à trois reprises par l’entraîneur Claude Julien dans la dernière ligne droite.

Jesperi Kotkaniemi a récolté 34 points à sa première saison dans la LNH. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Le Tricolore a aussi échoué lors de quelques duels importants en fin de saison. Il s’est incliné devant deux adversaires directs, le 24 mars contre les Hurricanes de la Caroline, puis le 28 mars contre les Blue Jackets de Columbus. Ces derniers ont finalement devancé le Canadien au fil d’arrivée par deux points.

Lors du bilan de fin de saison, Bergevin martèlera que « ce n’est que le début » pour son équipe. Dans l’optique de garder son noyau intact et de maintenir une certaine profondeur, Bergevin offrira notamment des prolongations de contrat aux attaquants Nate Thompson et Jordan Weal, ainsi qu’aux défenseurs Christian Folin, Brett Kulak et Mike Reilly.

Un pétard mouillé

Peut-être incapable de séduire un joueur autonome sans compensation d’envergure comme le centre Matt Duchene, Bergevin a tenté un gros coup, le 1er juillet, en déposant une offre hostile de cinq saisons, de plus de 42 millions de dollars américains, au centre Sebastian Aho, des Hurricanes.

Sebastian Aho a inscrit 34 points en 37 matchs cette saison avec les Hurricanes. Photo : USA Today Sports

Rapidement, on rapporte que la force de l’offre se trouve dans la structure du contrat, puisqu’environ la moitié du montant serait remis dans la première année, ce qui pourrait représenter un problème budgétaire pour la formation de la Caroline.

Les Hurricanes ne feront toutefois pas durer le suspense et annonceront dès le lendemain leur intention d’égaler l’offre et de garder les services du Finlandais, alors âgé de 21 ans. En conférence téléphonique, le propriétaire des Hurricanes, Tom Dundon, affirmera que la manœuvre du Canadien aura été « une véritable perte de temps » et laissera entendre que Bergevin s’est peut-être laissé manipuler par l’agent d’Aho pour qu’il obtienne rapidement le contrat souhaité.

Les acquisitions de Bergevin seront finalement assez mineures pendant la saison morte. Il embauchera le gardien réserviste Keith Kinkaid, le défenseur Ben Chiarot et l’attaquant Nick Cousins.

Même équipe, même résultat

« La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent », a déjà dit le scientifique Albert Einstein. Cette citation décrit bien la situation du Canadien.

L’équipe a commencé la saison 2019-2020 avec à peu près le même groupe que la campagne précédente et elle présentera des résultats similaires.

Au 18 novembre 2018, le Canadien présentait une fiche de 11-6-3 et allait ensuite subir cinq défaites consécutives. À la même date en 2019, la troupe de Julien affichait un dossier de 11-5-4 après avoir subi le premier de huit revers d’affilée.

La comparaison est encore valable au congé de Noël. En 37 matchs avant la pause des fêtes l’hiver dernier, le Tricolore avait compilé un dossier de 19-13-5. Cette fois, il présente un dossier de 18-13-6.

Le pari de Bergevin reposait sur la confirmation des performances de la saison précédente et sur la progression des jeunes joueurs de l’équipe. Une dizaine de joueurs avaient établi des sommets personnels en 2017-2018 et l’émergence possible de Kotkaniemi, Ryan Poehling et Nick Suzuki devaient aider le Canadien à franchir une étape de plus dans sa croissance.

Cependant, Max Domi ne semble pas en mesure de répéter les exploits de sa première campagne avec le Tricolore. Après avoir connu une saison de 72 points l’hiver dernier, les projections sont à 58 points après 37 matchs.

Drouin connaissait un excellent début de saison avant de subir une blessure au poignet gauche à la mi-novembre qui devrait le tenir à l’écart du jeu jusqu’à la mi-janvier.

Nick Suzuki connaît un début de carrière prometteur dans la LNH. Photo : usa today sports / USA TODAY USPW

Suzuki connaît un bon début de carrière avec 19 points en 37 rencontres. Cependant, Kotkaniemi a été ralenti par des blessures et semble avoir fait un pas en arrière avec seulement 5 points en 22 matchs, tandis que Poehling a vu son camp dérailler après une commotion cérébrale, et il a été cédé au Rocket de Laval.

De plus, l’aventure montréalaise de Kinkaid a été de courte durée. Pressenti pour alléger la charge de travail de Price, il a plutôt été soumis au ballottage le 2 décembre, puis a été rétrogradé au Rocket le lendemain après seulement six matchs, dont cinq départs, avec le Canadien.

S’il souhaite éviter l’odieux de rater les séries pour une troisième année de suite pour la troisième fois seulement depuis les débuts de la LNH en 1917, le Tricolore devra faire preuve de plus de constance au cours des trois prochains mois. Il devra aussi éviter les longues séries de défaites, comme celle vécue en novembre, puisque la parité dans la LNH rend la marge de manœuvre très mince entre le succès et l’échec.