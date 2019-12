Mondial junior : Barrett Hayton sera le capitaine du Canada

Le joueur de centre a récolté un but et trois passes en 14 matchs avec les Coyotes de l'Arizona cette saison. L'Ontarien de 19 ans avait été sélectionné 5e au total lors du repêchage de la LNH en 2018.

Hayton faisait partie de la formation canadienne lors de l’édition précédente du tournoi. Le Canada s'était alors arrêté en quarts de finale après une défaite de 2-1 en prolongation face à la Finlande, championne en titre.

Ses adjoints seront les attaquants Joe Veleno et Ty Dellandrea ainsi que le défenseur Ty Smith, respectivement espoirs des Red Wings de Détroit, des Stars de Dallas et des Devils du New Jersey.

Le Canada disputera son premier match du tournoi jeudi contre les États-Unis.