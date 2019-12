Mondial junior : Mattias Samuelsson nommé capitaine de l'équipe américaine

L’athlète de 19 ans est un espoir des Sabres de Buffalo.

Natif du New Jersey, Samuelsson en est à sa deuxième campagne avec l’Université Western Michigan, dans la NCAA.

Ses adjoints seront le défenseur K'Andre Miller et l’attaquant Oliver Wahlstrom, espoirs des Rangers de New York et des Islanders de New York, respectivement.

Samuelsson figure parmi les cinq joueurs de la sélection actuelle qui a terminé 2e lors de l’édition précédente du Championnat mondial junior. Ryan Poehling, du Canadien de Montréal, et Cayden Primeau, du Rocket de Laval, faisaient partie de cette équipe médaillée d’argent.

L’équipe américaine compte encore cette année sur deux espoirs du Tricolore : le défenseur Jordan Harris et l’attaquant Cole Caufield.

Les États-Unis vont entamer la compétition jeudi, contre le Canada.