J.J. Watt reprendra l'entraînement avec les Texans

L’ailier défensif étoile J.J. Watt a repris l’entraînement avec les Texans de Houston, mardi, ce qui ouvre la voie à un possible retour au jeu lors du match éliminatoire de son équipe, dans deux semaines.

Watt est au rancart depuis le 27 octobre à la suite d’une déchirure d’un muscle pectoral, et il a dû subir une opération.

« Je me sens vraiment bien, a affirmé Watt. Nous avons travaillé très fort en réadaptation. Le processus a été très harmonieux et tout s’est passé extrêmement bien. Je suis donc vraiment, vraiment excité de retourner sur le terrain avec tout le monde, de reprendre le collier et de jouer pour cette ville. »

Les Texans auront 21 jours, à compter de mardi, pour retirer son nom de la liste des blessés et l’ajouter à celle des joueurs actifs. S’ils envisagent de le faire jouer lors de leur premier match éliminatoire, le 4 ou le 5 janvier, ils devront réactiver son nom avant 16 h, la veille du match.

Watt dit s’être entraîné en compagnie des soigneurs et du personnel médical loin de l’équipe, et il a noté qu’il s’était bien senti pendant ces séances d’entraînement.

Il a précisé qu’il a porté un harnais pendant qu’il s’entraînait, une pratique qu’il maintiendra pendant les séances d’entraînement sur le terrain pour se protéger. Le harnais empêche son bras d’aller trop loin derrière, mais il pourra tout de même le bouger vers l’avant ou vers le haut.

Watt a ajouté qu’il a cru à un retour pendant les éliminatoires peu de temps après s’être blessé.

« Quand je me suis blessé, j’ai simplement tenu pour acquis que c’était terminé. Je ne pensais même pas qu’il existait une possibilité. Puis, deux jours après l’opération, je me sentais tellement bien que j’ai demandé : “Est-ce le moindrement possible?” Nous avons gardé [...] la porte ouverte pour une possibilité. »

Les joueurs dont les noms sont placés sur la liste des blessés doivent rater huit parties avant de pouvoir faire un retour au jeu. Watt en a manqué sept, ce qui signifie qu’il ne pourra pas prendre part à la dernière rencontre au calendrier, dimanche, contre les Titans du Tennessee.

C’est la troisième fois en quatre saisons que Watt, triple lauréat du titre de joueur défensif par excellence dans la NFL, est victime d’une blessure d’importance. En 2016, il a été inactif pendant 13 matchs à cause d’une blessure au dos qui a nécessité une opération. L’année suivante, il a joué cinq rencontres avant de se fracturer une jambe.

L’an dernier, il a participé aux 16 parties des Texans et a été élu au sein de la première équipe d’étoiles en raison, entre autres, de ses 16 sacs du quart et de ses 18 plaqués derrière la ligne de mêlée.

Les Texans (10-5) sont déjà assurés de participer aux éliminatoires et, à titre de champions de la Division sud, ils ne peuvent se classer plus bas qu’au 4e échelon dans l’Association américaine. S’ils battent les Titans et que les Chiefs de Kansas City s’inclinent devant les Chargers de Los Angeles, ils accéderont au 3e rang.