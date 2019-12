La NBA tiendra son tournoi Basketball sans frontières à Montréal en 2020

Le directeur général de Basketball Québec, Daniel Grimard, a confirmé la nouvelle à Radio-Canada Sports mardi.

La NBA n'a cependant pas encore dévoilé les détails de l'événement qu'elle organise annuellement avec la Fédération internationale de basketball (FIBA) depuis 2001.

À Montréal, ce sont 64 jeunes des Amériques qui tenteront d'impressionner des joueurs et entraîneurs, actuels et anciens de la NBA, ainsi que des dirigeants.

Basketball sans frontières est un programme de développement du basketball et de sensibilisation communautaire qui vise à unir les jeunes joueurs afin de promouvoir le sport et encourager un changement social positif dans les domaines de l'éducation, de la santé et du bien-être.

Depuis 2001, le camp s'est tenu sur les six continents et a permis à plus d'une cinquantaine de jeunes talents à travers le monde d'être repêchés ou de signer un contrat avec une équipe de la NBA.