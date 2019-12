Dix joueurs à surveiller au Championnat du monde de hockey junior

Comme le veut la tradition, le Championnat du monde de hockey junior prendra son envol le 26 décembre et, cette année, les dix nations en compétition croiseront le fer à Ostrava et Trinec, en République tchèque.

Avant que la Finlande n'amorce la défense de son titre, voici une sélection de dix joueurs à surveiller pendant ce tournoi.

Alexis Lafrenière, attaquant, Canada

À tout seigneur tout honneur, commençons par celui qui est considéré comme le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la LNH.

Alexis Lafrenière en sera à sa deuxième présence à ce tournoi, après avoir eu un rôle limité l'an dernier, à seulement 17 ans. L'ailier de l'Océanic de Rimouski devrait cette fois être un rouage important du Canada et il devrait recevoir plus de responsabilités de la part des entraîneurs.

Ses capacités offensives pourraient aider la formation canadienne à obtenir une 18e médaille d'or à ce tournoi et une première en Europe depuis 2008.

Alexander Romanov, défenseur, Russie

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Alexander Romanov a fait écarquiller les yeux l'an dernier.

Nommé meilleur défenseur du tournoi et choisi au sein de l'équipe d'étoiles, le choix de deuxième tour du Canadien de Montréal en 2018 cherchera à répéter ses exploits pour guider la Russie vers une première médaille d'or depuis 2011.

Son expérience et son calme pourraient stabiliser la défensive russe.

Cole Caufield, attaquant, États-Unis

Les partisans du Canadien auront également à l'oeil le franc-tireur américain Cole Caufield qui a été sélectionné au premier tour lors du dernier repêchage de la LNH.

Caufield est un habitué des tournois internationaux et il y a toujours rempli le filet à profusion. L'ailier droit a marqué huit buts en six matchs au Défi mondial des moins de 17 ans et, récemment, il a touché la cible 14 fois en sept rencontres au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Parions qu'il ne sera pas réduit au silence en République tchèque.

Cole Caufield avec les Badgers de l'Université du Wisconsin Photo : Crédit: Université du Wisconsin Athletics / Greg Anderson

Lucas Raymond, attaquant, Suède

En compagnie d'Alexander Holtz, un autre joueur de 17 ans et très bon espoir au prochain repêchage de la LNH, Lucas Raymond s'est toujours donné en spectacle pour la Suède lors de tournois internationaux.

Rapide, agile et talentueux, le petit ailier a notamment fait parler de lui en avril quand il a procuré la médaille d'or à la Suède, avec un tour du chapeau complété en prolongation, au Championnat du monde des moins de 18 ans.

Raymond voudra sans aucun doute profiter de ce passage en République tchèque pour relancer sa saison et montrer qu'il est encore à prendre au sérieux pour le top 3.

Mattias Norlinder, défenseur, Suède

Choix de troisième tour du Canadien en 2019, Mattias Norlinder a, en quelque sorte, éclos cette saison avec MODO, en deuxième division suédoise.

Norlinder a réussi à se tailler une place au sein d'une défensive suédoise talentueuse et expérimentée et il sera intéressant de voir s'il pourra ajouter son grain de sel en attaque.

Il est l'un des quatre joueurs du Bleu-blanc-rouge à participer à ce tournoi.

Quinton Byfield, attaquant, Canada

Les yeux des recruteurs de la LNH seront rivés sur Alexis Lafrenière, mais l'attaquant canadien Quinton Byfield retiendra aussi l'attention.

Considéré par plusieurs observateurs comme le deuxième espoir en vue du prochain repêchage, Byfield porte les couleurs de l'unifolié même s'il n'a que 17 ans.

Il a le gabarit et le talent pour faire des étincelles à ce tournoi. Reste à voir si l'entraîneur-chef Dale Hunter lui laissera toute la place pour s'exprimer en attaque malgré son jeune âge.

Quinton Byfield des Wolves de Sudbury Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Rasmus Kupari, attaquant, Finlande

La Finlande a gagné trois médailles d'or au cours des six derniers tournois, dont l'année dernière, mais dans les deux premiers cas, l'équipe a éprouvé des difficultés l'année suivante. Aucun attaquant de la Finlande n'a d'expérience à cet événement sauf le joueur de centre Rasmus Kupari, qui y sera pour une troisième année.

Capable d'exceller dans les deux sens de la patinoire, le choix de premier tour des Kings de Los Angeles en 2018 aura la lourde tâche d'être le pilier offensif de son pays qui, heureusement, se retrouve dans un groupe plus faible.

Spencer Knight, gardien, États-Unis

Au cours des dernières années, peu de gardiens de 18 ans ont été autant scrutés à la loupe que Spencer Knight le sera à ce tournoi.

Sélectionné au premier tour du dernier repêchage de la LNH, Knight devrait être le gardien numéro un d'une équipe américaine qui a tous les éléments pour grimper sur le podium pour une cinquième fois de suite.

La pression sera forte, mais après avoir gagné la médaille d'argent l'an dernier, le gardien originaire du Connecticut tentera de mettre la main sur une première médaille d'or depuis son titre au Défi mondial des moins de 17 ans, en 2017.

Tim Stützle, attaquant, Allemagne

Rares sont les joueurs allemands qui valent le détour au Championnat du monde de hockey junior, mais Tim Stützle fait partie de la liste.

Stützle, qui fêtera son 18e anniversaire de naissance le 15 janvier, ne cesse de grimper dans les classements en vue du prochain repêchage de la LNH et il connaît une très bonne saison dans la Ligue élite d'Allemagne.

Capable de déjouer n'importe qui sur la patinoire, l'attaquant de 1,85 m (6 pi 1 po) et 84 kg (185 lb) devrait être un des joueurs les plus électrisants de l'Allemagne qui participe à ce tournoi pour une première fois depuis 2015.

Yaroslav Askarov, gardien, Russie

À l'instar de l'Américain Spencer Knight l'an dernier, le gardien russe Yaroslav Askarov a été sélectionné par son pays malgré ses 17 ans.

Alors que plusieurs observateurs le voient devenir le premier gardien depuis Carey Price, en 2005, à être choisi dans le top 5 du repêchage de la LNH, Askarov revient d'une superbe performance à la coupe Hlinka-Gretzky, où la Russie a gagné la médaille d'or.

Les dirigeants russes ont l'habitude de faire confiance aux vétérans devant le filet, mais est-ce que le talent d'Askarov sera trop attrayant pour le laisser au bout du banc?