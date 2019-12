Bataille jusqu'au dernier jeu dans la NFL

Il reste une semaine à la saison de la NFL et deux places sont encore disponibles pour les matchs éliminatoires.

Pour le moment, les seules certitudes sont que les Ravens de Baltimore sont assurés de jouer sur leur terrain jusqu’au Super Bowl et que les Vikings du Minnesota devront gagner trois matchs en territoires hostiles s’ils veulent atteindre la grande finale.

Dans l’Association nationale, une place est libre et seulement deux équipes sont en lice.

Les Eagles de Philadelphie (8-7) et les Cowboys de Dallas (7-8) se battent pour le championnat de la Division est.

Les Eagles n’ont qu’à gagner leur match contre les Giants (4-11) et ils sont champions.

Les Cowboys doivent battre les Redskins (3-12) et espérer une défaite des Eagles.

Le statut de champion de la division permettra aux Eagles ou aux Cowboys de jouer un match à domicile, mais ce sera contre des adversaires de haut niveau qui pourraient être les Seahawks ou les 49ers.

Les Titans sont en contrôle

Dans l’Association américaine, une seule place est libre et trois équipes peuvent la prendre : Tennessee (8-7), Pittsburgh (8-7) et Oakland (7-8).

On pourrait même se retrouver avec quatre équipes qui présentent un dossier identique de huit victoires et huit défaites. Les pauvres Colts d’Indianapolis ont perdu le face-à-face avec les trois autres candidats et seraient donc éliminés si ce scénario survenait.

Ce sont les Raiders qui pourraient être les gagnants lors d’une quadruple égalité, mais, à ce moment-là, il faudra aller au cinquième critère de bris d’égalité et c’est tellement compliqué qu’il faudra pratiquement attendre la conclusion de tous les matchs pour savoir qui a le dernier mot.

Allons au plus simple : les Titans du Tennessee n’ont qu’à vaincre les Texans de Houston (10-5) et ils obtiennent le billet pour les éliminatoires. Comme leur place au classement est déjà figée, les Texans pourraient bien laisser plusieurs joueurs importants au repos dimanche, ce qui ouvre la porte aux Titans.

Les Steelers joueront contre l’équipe B des Ravens de Baltimore qui n’ont rien à gagner. Le quart étoile Lamar Jackson voudrait bien jouer un peu pour ne pas avoir un trop long congé avant son prochain départ, mais les Ravens ne seraient pas enclins à courir le risque qu’il se blesse.

Les Steelers joueront aussi avec un quart réserviste, Devlin Hodges, mais c’est parce que les deux premiers, Ben Roethlisberger et Mason Rudolph, sont blessés.

Match de championnat dans l’ouest

Le portrait des éliminatoires ne sera connu qu’au tout dernier match de la saison puisque les 49ers de San Francisco (12-3) affrontent les Seahawks (11-4) pour le championnat de la Division ouest, dimanche soir, à Seattle.

Une victoire des 49ers les assure d’une semaine de congé et de l’avantage du terrain jusqu’au Super Bowl.

Une victoire des Seahawks, et le privilège de jouer à domicile devient accessible pour Seattle, Green Bay (12-3) et La Nouvelle-Orléans (12-3).

Un peu désespérés après avoir perdu les services de leur porteur de ballon Chris Carson, dimanche, les Seahawks ont fait signer un contrat à leur ancienne vedette Marshawn Lynch. Il n'a pas joué un match depuis le mois d'octobre 2018 avec les Raiders d'Oakland.

En un peu plus de cinq saisons à Seattle, il a marqué 57 touchés.

« Ce n'est pas fini, tant que ce n'est pas fini », disait l'ancien joueur des Yankees de New York, Yogi Berra. Ç'a l'air que c'est aussi vrai au football qu'au baseball.