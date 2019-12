Un doublé de Tomas Tatar donne l'avance au Canadien après une période à Winnipeg

Après 20 minutes, deux buts de Tomas Tatar donnent une avance de 2-1 au Canadien.

Les Jets ont ouvert la marque pendant une punition à Ben Chiarot, qui affronte son ancienne équipe pour la première fois. Kyle Connor a sauté sur une rondelle libre pour battre Carey Price et inscrire son 15e but de la saison.

Le Tricolore a aussi profité d’une supériorité numérique pour créer l’égalité. D’une superbe passe transversale, Nick Suzuki a alimenté Tatar, qui a battu le gardien Laurent Brossoit d’un tir des poignets.

L’attaquant slovaque a marqué son deuxième but à peine 92 secondes plus tard. Brossoit n’a pu maîtriser un tir frappé du capitaine Shea Weber, et Tatar a poussé la rondelle du revers au fond du filet.

Les partisans des Jets ont réservé une belle ovation à Ben Chiarot en fin de première période lorsqu’on a salué son retour à Winnipeg à l’écran géant. Le défenseur, qui a joué ses premières saisons dans la LNH avec les Jets, a signé à 28 ans un contrat à titre de joueur autonome avec le Tricolore, l’été dernier.

Patrik Laine avait cru ouvrir la marque à mi-chemin en première période, mais le personnel d’entraîneurs du Canadien a exigé la consultation de la reprise – avec raison. Laine, à l’entrée du territoire, avait devancé le porteur de la rondelle et était donc coupable d’un hors-jeu.

Le défenseur Victor Mete est de retour au jeu après une absence de 10 matchs à cause d’une blessure à la cheville. Il est jumelé à la recrue Cale Fleury.

Le Canadien tente de remporter une troisième victoire en quatre matchs dans l’Ouest canadien. Après la pause de Noël, il a rendez-vous avec le Lightning et les Panthers, samedi et dimanche, en Floride.

Plus de détails à venir.