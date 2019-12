Jeremy Roenick suspendu pour des commentaires inappropriés sur ses collègues

Roenick a formulé des remarques d’un goût douteux à propos de ses collègues Kathryn Tappen, Patrick Sharp et Anson Carter lors de sa participation au balado Spittin' Chiclets. Un porte-parole de NBC Sports a confirmé que Roenick avait été suspendu sans solde et que la chaîne ne fera pas d’autre commentaire.

Dans le balado, Roenick a parlé de vacances prises au Portugal avec son épouse, Tracy, et Tappen. Il a plusieurs fois fait référence à l’apparence de sa collègue de NBC Sports et a fait des blagues sur la possibilité qu’ils aient eu une relation sexuelle à trois.

Roenick a raconté être parti en vacances avec sa femme et Tappen parce qu’elles sont de bonnes amies. Lorsqu’un autre vacancier a voulu en savoir plus sur leur situation, s’est souvenu Roenick, « je fais comme si nous allions au lit ensemble tous les trois, tous les soirs ».

« Si ça se concrétisait, ce serait vraiment bien, mais ça n’arrivera pas », a ajouté Roenick, qui a par la suite qualifié Tappen de « personnalité sportive parmi les plus professionnelles que je connaisse ».

Roenick a ensuite dit de Sharp qu’il était « tellement joli » et a soutenu qu’il devrait « bien y réfléchir s’il me courtisait. […] Je ne dirais pas non tout de suite. » Il a ensuite semblé comparer l’apparence de Sharp à celle de Carter et à la sienne.

« C’est bien qu’on ait un beau bonhomme qui s’exprime bien et qui connaît le hockey, parce que c’est tout à fait le contraire quand Anson et moi sommes en ondes », a affirmé Roenick.

Il a aussi dit de son ancien coéquipier qu’il était « une des meilleures personnes sur cette planète » et qu’il avait été « un excellent coup de NBC ».

Roenick a joué pendant 20 saisons dans la LNH avec les Blackhawks, les Coyotes, les Flyers, les Sharks et les Kings avant d’amorcer sa carrière télévisuelle. Il est analyste à NBC Sports depuis 2010.