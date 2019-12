Les athlètes profitent-ils du temps des Fêtes?

Radio-Canada Sports a demandé à six athlètes comment ils vivaient cette période de l'année. Voici ce qu'ils nous ont répondu.

Mikaël Kingsbury, ski acrobatique (bosses)

Mikaël Kingsbury Photo : Société Radio-Canada

Je passe mes vacances de Noël à Saint-Sauveur. Je vais skier tous les jours et aller au gym, mais je m'accorde quelques jours de répit. Tout est une question d’équilibre.

J’y vais avec ce qui se passe. Si la veillée est agréable, je peux me coucher un peu plus tard et me lever un peu plus tard le lendemain matin si je n’ai rien à l’horaire.

Si je fais un excès la veille, je retournerai à ma discipline nutritionnelle le lendemain, mais ça fait du bien de décrocher un peu.

Kim Boutin, patinage de vitesse sur courte piste

Kim Boutin Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Enfin! On va avoir bien du fun à Noël. On va profiter des petits plaisirs de la vie, de notre famille, de la nourriture. Ce que j’aime, c’est de voir les gens, donc j’essaie de maximiser le temps avec eux.

Mais c’est très dur de décrocher, car j’ai envie de rester au sommet. Je sais ce que ça prend pour y rester.

Il faut garder en mémoire qu'on a une compétition qui s’en vient prochainement, le 10 janvier [les Championnats des quatre continents à Montréal, NDLR], donc il faut garder ça en tête pas trop loin.

Je ne peux pas être à mon maximum tous les jours, je dois accepter ces moments où c’est permis d’être chez soi. C’est correct de profiter un peu plus de la vie. Mais pour moi, c’est difficile et je continue à travailler là-dessus.

Charles Hamelin, patinage de vitesse sur courte piste

Le patineur de vitesse Charles Hamelin Photo : Radio-Canada / Stéphanie Mac Farlane

Comme on a cinq jours de congé, ce serait facile de se dire qu’on part sur le party pendant quatre jours. Je ne vais pas me priver, mais être raisonnable dans ce qu’on va manger, boire et tout. Il faut être capable de revenir le 27 et être prêt à s’entraîner, pas avoir besoin d’une autre semaine pour se remettre des Fêtes.

Dans le temps des Fêtes, tu ne fais pas juste déjeuner, dîner et souper. Dans ma famille et celle de Geneviève [Tardif, sa copine, NDLR], il y a tout le temps de la nourriture partout sur la table. C’est de prendre un grand verre d’eau et se demander: « est-ce que j’ai vraiment faim (haha)? ».

Ce qui est difficile pour moi, c'est que mes grands-parents sont décédés depuis que j’ai commencé à patiner. C’est l’un des regrets que j’ai, je n’ai pas pu les voir assez avant qu’ils partent. Quand je ne patinerai plus, j’essaierai de rattraper le temps perdu avec tous ceux qui sont encore là et d’aller les voir plus souvent, faire des soupers.

C’est ça le temps des Fêtes, c’est le moment pour voir la famille, les gens qu’on aime, ceux qui te sont chauds au cœur.

Maxence Parrot, surf des neiges, slopestyle et grand saut (big air)

Les athlètes profitent-ils du temps des Fêtes?

Durant le temps des Fêtes, je suis off de mes performances de planche à neige pendant deux semaines. Je me laisse aller, je mange, je bois, j’ai du fun. Je pense que c’est important de faire ça parce que toujours être sur la retenue, ça peut engager des affaires négatives pour l'avenir.

C’est vraiment un temps positif et un moment pour décrocher à 100 % en ayant du plaisir. Ensuite, quand on va retourner [sur la planche] au début de janvier, je vais m’y remettre, arrêter de boire de l’alcool et me concentrer à remporter les compétitions.

C’est long pour moi d’arrêter de faire du sport pendant deux semaines, et c’est certain que tu ne peux pas repartir la machine à 100 % du jour au lendemain, donc je vais commencer tranquillement.

Oui, ça fait du bien de mettre la planche de côté, mais en même temps, j’ai hâte de la reprendre. Ça crée un genre de motivation. Souvent, quand je remets les pieds sur ma planche, j’ai vraiment une bonne énergie qui fait que je m’entraîne bien.

Alyson Charles, patinage de vitesse sur courte piste

Alyson Charles Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Avec les grands festins, les desserts à gauche et à droite durant toute la journée, la difficulté, c’est de doser. Chaque année, ça demeure un enjeu, la tentation est là, mais on est bien outillés, bien préparés pour ça.

Cette année, ce qui est nouveau, spécial, c’est que nous, les filles, on a quand même six jours complets de repos. C’est une bonne décision des entraîneurs de nous permettre de prendre du repos et d’aller chacun dans nos familles. Décompresser, ça me fera du bien.

Mais il y a une nouveauté cette année avec les Championnats des quatre continents à l’aréna Maurice-Richard de Montréal, dès le 10 janvier, après le Nouvel An. Ça t'aide à faire de bons choix.

Steven Dubois, patinage de vitesse sur courte piste

Steven Dubois Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

C’est une première cette année. On a cinq jours de congé pour Noël, donc on va pouvoir aller visiter un peu plus les deux côtés de la famille, ce qui est quand même bien.

C’est sûr que ce sera des semaines difficiles au retour, vu qu’on prend une pause, on devra par la suite compenser à l’entraînement.

C’est évident que tu te laisses un peu plus aller, mais il ne faut pas trop aller vers l’excès parce que justement, on a une compétition du 10 au 12 janvier, donc c’est bientôt. Il faut quand même faire attention, mais je pense que le repos mental, surtout, est vraiment important.

(Avec les informations de Félix St-Aubin et d'Alexandre Coupal)