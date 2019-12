[BALADO] Tellement hockey : 2019 en revue à travers des films de Noël

Dans le 61e épisode de Tellement hockey, Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal passent en revue l’année sportive 2019 en s’inspirant de films de Noël. Au menu : la surprise et la déception de l'année, ce qui a été le plus drôle et le plus anormal, le héros de 2019, et un cadeau pour les partisans du Canadien.