La statue de Zlatan Ibrahimovic perd son nez à Malmö

La statue du célèbre joueur de soccer a encore été vandalisée. Et cette fois, c'est à la mesure de la colère des habitants de Malmö.

Les amateurs ne pardonnent pas à Ibrahimovic d'avoir investi dans le club rival, Hammarby, et d'avoir eu l'audace de dire qu'il voulait en faire le meilleur club de Scandinavie.

La statue de bronze est depuis la cible des vandales. On a recouvert sa tête avec un sac poubelle, on a tenté de la brûler, on a écrit des injures sur son socle, on a tenté de lui couper les jambes (sans succès), et on la recouverte d'une peinture argentée.

Une pétition circule pour qu'on la fasse disparaître. À ce jour, 8000 personnes l'ont signée.

Zlatan Ibrahimovic a déjà annoncé qu'il ne représenterait plus la Suède en match international. Il n'a pas encore annoncé quelle sera sa prochaine destination, lui qui a quitté le Galaxy de Los Angeles dans la MLS.

Zlatan Ibrahimovic célèbre son premier but dans l'uniforme du Galaxy de Los Angeles. Photo : Associated Press / Jae C. Hong

Il a auparavant porté les couleurs du Malmö FF, de l'Ajax d'Amsterdam, de la Juventus de Turin, de l'Inter Milan, du FC Barcelone, de l'AC Milan, du Paris Saint-Germain et de Manchester United.