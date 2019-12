Charles Leclerc avec Ferrari jusqu'en 2024

Charles Leclerc était déjà lié contractuellement avec Ferrari jusqu'en 2022.

Le Monégasque a fini au 4e rang du classement des pilotes en 2019, à sa première saison avec Ferrari. Il est monté neuf fois sur le podium, et a obtenu sept poles.

Il a surtout remporté deux victoires en Belgique et en Italie. Sa victoire à Monza a frappé l'imagination, a enflammé les tifosis, et c'est ce jour-là, dit-on, qu'il a assuré son avenir avec Ferrari.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Charles Leclerc soulève le trophée du vainqueur sur le podium à Monza. Photo : Getty Images / Mark Thompson

Son coéquipier, Sebastian Vettel, en sera à sa dernière saison avec Ferrari en 2020, et il n'est pas question de prolongation.

« Je suis extrêmement heureux d'annoncer que je vais rester avec Ferrari encore cinq ans, a écrit le Monégasque de 22 ans sur Twitter. J'ai hâte de développer un lien encore plus fort avec l'équipe après une année 2019 de rêve pour moi », a-t-il ajouté.

Le directeur sportif de l'équipe, Mattia Binotto, a réagi aussi à l'annonce de la prolongation du contrat de Leclerc.

« Charles fait partie de notre famille depuis 2016 (dans l'Académie Ferrari), a rappelé M. Binotto, dans un communiqué. Et nous sommes très fiers des résultats que donne notre académie.

« Notre envie de prolonger le contrat de Charles est devenue de plus en plus évidente au fur et à mesure que la saison progressait, a ajouté Mattia Binotto. Charles et Ferrari ont un avenir commun solide, et nous sommes certains qu'ensemble, nous écrirons de belles pages de l'histoire de l'écurie. »

Reclerc (Le Roi Leclerc en italien), en Une de la Gazzetta dello Sport au lendemain de la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix d'Italie Photo : Gazzetta dello sport

Selon le journal italien Corriere dello Sport, Charles Leclerc triplera son salaire dès 2020. Il toucherait 9 millions d'euros, soit un peu plus de 13 millions de dollars canadiens.

Rappelons que Charles Leclerc a commencé sa carrière en F1 en 2018 dans l'équipe Alfa Romeo-Sauber.

Mattia Binotto a dit qu'il souhaitait avoir un pilote d'expérience aux côtés de Leclerc en 2021, alors que la nouvelle réglementation technique obligera les équipes à faire rouler des voitures très différentes de celles de 2020.

Ferrari pourrait prolonger d'un le contrat de Sebastian Vettel, ou comme le veut la rumeur, s'entendre avec Lewis Hamilton pour qu'il termine sa carrière en rouge.

Ferrari donnerait à Vettel jusqu'à la mi-mai 2020 pour prouver qu'il mérite de rester dans l'équipe en 2021.

Parmi les candidats à lui succéder, outre Hamilton, il y a Daniel Ricciardo actuellement chez Renault et Max Verstappen actuellement chez Red Bull.