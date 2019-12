L'avantage numérique des Flames fait voir des étoiles aux Stars

Matthew Tkachuk, Sean Monahan et Mikael Backlund ont tous profité de l'avantage d'un homme et les Flames de Calgary ont défait les Stars de Dallas 5-1, dimanche soir.

Avec son 14e filet de la campagne, Tkachuk a brisé l'égalité de 1-1 en deuxième période. Monahan a également fait bouger les cordages au second engagement et le but de Backlund au troisième tiers est survenu tout juste avant que Derek Ryan ne marque un but dans un filet désert, cette fois en désavantage numérique.

C'était la première fois de la saison que les Flames inscrivaient trois buts en avantage numérique. C'est aussi le plus grand nombre de buts alloués par les Stars dans une telle situation.

Le gardien des Flames, David Rittich, a réalisé 26 arrêts et a récolté la toute première mention d'aide de sa carrière sur le but de Backlund. Andrew Mangiapane a également trouvé le fond du filet chez les visiteurs.

Denis Gurianov a inscrit le seul but des Stars, qui ont subi un troisième revers en quatre rencontres. Ben Bishop a pour sa part stoppé 25 tirs.

Les Flames présentaient un dossier de 0-2-1 à leurs trois derniers duels.