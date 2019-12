Les Eagles s'approchent des éliminatoires, les Cowboys s'en éloignent

Associated Press

Les Cowboys (7-8) se seraient assurés d'un deuxième titre de suite de la division et ils auraient éliminé les Eagles (8-7) avec une victoire. Cette défaite permet maintenant à la formation de Philadelphie de remporter le titre et atteindre les séries s'ils défont les Giants de New York, peu importe ce que feront les Cowboys lors de la dernière semaine d'activités.

Les Cowboys peuvent encore gagner la Division est en battant les Redskins de Washington, la semaine prochaine, en cas de défaite des Eagles.

Jouant avec une épaule droite endolorie, le quart des Cowboys Dak Prescott a attaqué les demis de coin des Eagles lors de la dernière série offensive de son équipe. Les Cowboys étaient en position de marquer un touché et possiblement créer l'égalité quand Sidney Jones a rabattu une passe dans la zone des buts, lors d'un quatrième essai avec 75 secondes à jouer.

Le quart des Eagles Carson Wentz a complété 31 de ses 40 passes pour des gains aériens de 319 verges, avec une passe de touché. Miles Sanders a ajouté un majeur au sol.

Prescott a vu 25 de ses 44 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 265 verges. Le porteur de ballon des Cowboys Ezekiel Elliott n'a récolté que 47 verges au sol.