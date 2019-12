Chris Boucher au cœur de la plus grande remontée de l'histoire des Raptors

En retard 83-53 vers la fin du 3e quart, les Raptors n'ont pas abandonné face aux Mavericks de Dallas et ils ont complètement renversé la vapeur pour l'emporter 110-107, dimanche soir à Toronto, grâce à des performances inspirées de Kyle Lowry et Chris Boucher.

Nick Nurse s'est tourné vers une unité de cinq formée de Lowry et de quatre réservistes pour l'essentiel du quatrième quart, dont Boucher.

Leur remontée est la plus importante de l'histoire de la franchise, la plus grande en 10 ans et un jour de toute la NBA, et le troisième écart le plus imposant jamais comblé en saison. Le record précédent des Raptors était de 25 points, en décembre 2010, alors que celui de la NBA est de 36 points, par le Jazz, en 1996.

Lowry a marqué 20 points au cours des 12 dernières minutes, pour terminer avec 32 points (8 rebonds, 10 aides), alors que Boucher en a ajouté 12 au cours du quart pour établir un sommet personnel de 21 points.

Boucher et Lowry ont ainsi marqué 32 des 47 points des Raptors au cours du 4e quart, alors que la défense torontoise a limité les Mavericks à 21 points en provoquant 7 revirements.

Le centre montréalais a ajouté 7 rebonds, 2 vols et 4 blocs pour les Raptors, qui sont privés de Pascal Siakam, Marc Gasol et Norman Powell. Les trois se sont blessés contre les Pistons de Détroit, mercredi dernier.

Hormis Lowry, qui a joué 42 minutes, aucun des quatre partants n'a dépassé le plateau des 10 points. OG Anunoby, Serge Ibaka, Fred VanVleet et Patrick McCaw ont regardé la remontée depuis le banc. Rondae Hollis-Jefferson a ajouté 18 points.

Les Mavericks devaient quant à eux composer avec la révélation de ce début de saison dans la NBA, Luka Doncic, qui soigne une blessure à une cheville.

En son absence, c'est Jalen Brunson (21 points) qui a été le meilleur pointeur des Mavericks, qui avait commencé à creuser l'écart au 2e quart après une séquence de 16-2. Dallas avait d'ailleurs commencé le match bien lentement, les Raptors détenant même une avance de 12 points au premier quart.

Cette victoire permet aux Raptors (21-8) de prolonger à cinq gains leur séquence actuelle. Ils feront face aux Pacers de l'Indiana lundi soir, puis aux Celtics de Boston le jour de Noël.

