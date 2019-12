Des insultes racistes entendues lors du derby entre Chelsea et Tottenham

Les annonces sont survenues en deuxième mi-temps, après l’expulsion de l’attaquant de Tottenham Son Heung-min pour avoir donné un coup de pied au torse de Rudiger, défenseur central de Chelsea, à la 62e minute.

Rudiger, qui est noir, a porté ses mains à ses aisselles pour indiquer avoir entendu des cris de singe à la 63e minute.

La troisième annonce a été diffusée dans les arrêts de jeu. Selon le protocole, le match aurait alors dû être arrêté définitivement.

Après la rencontre, Tottenham a publié un communiqué pour confirmer que le club ferait enquête.

« Nous communiquerons notamment avec Chelsea et ses joueurs pour recueillir leurs observations, peut-on y lire. Toute forme de racisme est absolument inacceptable, et nous ne tolérerons pas de tels comportements dans notre stade. Nous prenons ces allégations très au sérieux, et nous prendrons les plus strictes mesures possible envers toute personne qui aurait commis de tels agissements, dont l'interdiction de stade. »

Selon le capitaine de Chelsea, Cesar Azpilicueta, Rudiger lui a affirmé avoir entendu des « chants racistes » qui lui étaient destinés dans la foule.

« Tony est venu me voir pour me dire qu’il avait entendu des chants racistes envers lui, alors j’en ai parlé à l’arbitre, a raconté Azpilicueta. Ce genre de comportement nous inquiète beaucoup. »

« Nous devons faire cesser cela tous ensemble, a-t-il poursuivi. J’espère que nous arriverons à clarifier cette situation et à enrayer ce fléau dès que possible. C’est un problème non seulement dans le soccer, mais aussi dans la vie en général. »

La deuxième étape du protocole de la FIFA est une annonce suivie d’une interruption temporaire du match et du renvoi des joueurs au vestiaire. La troisième est l’interruption définitive de la rencontre.

« J’ai vu l’arbitre suivre le protocole, a indiqué l’entraîneur de Tottenham José Mourinho. Il est venu voir Andre Marriner [le quatrième officiel], il est venu me voir, il est venu voir [l’entraîneur de Chelsea] Frank Lampard et il nous a expliqué ce qui se passait. »

L’incident a assombri une performance aboutie de Chelsea dans une victoire de 2-0 qui lui a permis de consolider son 4e rang en Premier League.