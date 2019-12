Comment Akim Aliu a incité le hockey à se remettre en question

Associated Press

Aliu consultait son téléphone lorsqu’est apparu devant ses yeux un article sur les mauvais traitements qu’avait subis l’attaquant Mitch Marner de la part de Mike Babcock, tout juste congédié comme entraîneur des Maple Leafs de Toronto.

« J’ai fait ça sur un coup de tête », explique Aliu, rencontré dans un gymnase du Grand Toronto où il garde la forme au cas où une équipe lui accorderait, à 30 ans, une autre chance de jouer au hockey.

Les gazouillis sont devenus viraux. Les textos se sont accumulés dans le téléphone d’Aliu.

« C’est là que je me suis rendu compte que ça prenait de l’ampleur », se souvient-il.

Ces messages publiés le 25 novembre dernier ont eu l’effet d’un coup de tonnerre dans le monde du hockey. Aliu affirmait que l’entraîneur Bill Peters avait tenu des propos racistes à son endroit lorsque les deux hommes étaient dans les ligues mineures, il y a une décennie, et qu’il avait voulu faire en sorte que le joueur soit relégué à un niveau inférieur.

Dans le contexte de ce qui est probablement la ligue professionnelle la plus hermétique d’Amérique du Nord, le caractère public de ces accusations était extraordinaire.

Les allégations se sont cependant avérées, et Peters a dû démissionner de son poste d’entraîneur-chef des Flames. D’autres histoires ont surgi au cours du dernier mois, et la LNH s’est empressée de renforcer ses politiques en ce qui a trait à la lutte contre le racisme et l’intimidation.

Soudainement, Aliu n’était plus ce défenseur tombé dans l’oubli, passé par 21 équipes de 6 pays dans les 10 dernières années. Il était désormais un agent de changement dans la foulée de deux épisodes qui ont entaché la première moitié de la saison de la LNH.

Le mois dernier, le commentateur Don Cherry a été mis à pied pour ses propos inappropriés envers les immigrants à Hockey Night in Canada. Le congédiement de Babcock a suivi, et on a appris peu après que Babcock avait demandé à Mitch Marner de classer les joueurs des Leafs en fonction de leur ardeur au travail pour ensuite révéler la liste aux principaux intéressés.

Déjà bouleversé, le monde du hockey a alors pris connaissance des messages d’Aliu, qui accusait Peters – un protégé de Babcock – d’avoir utilisé une insulte raciste en se plaignant de la musique que faisait jouer Aliu dans le vestiaire à l’époque. D’autres joueurs ont ensuite révélé que Peters, lorsqu’il était entraîneur en Caroline, leur avait asséné des coups de poing et de pied.

Les allégations d’Aliu ont aussi incité les Blackhawks de Chicago à suspendre l’entraîneur adjoint Marc Crawford, soupçonné d’abus physiques et verbaux envers ses joueurs lorsqu’il était entraîneur-chef.

Aliu n’aurait pu choisir un meilleur moment pour amorcer un débat dont le hockey avait bien besoin.

« Mes parents m’ont toujours dit que les choses se passent quand elles doivent se passer et non quand on veut qu’elles se passent, souligne Aliu. Certaines choses se sont passées. J’ai voulu que certaines choses se passent. J’ai mis ça ensemble, et je crois que ç’a donné une portée à mes propos. »

Dans la foulée, le commissaire de la LNH Gary Bettman a lancé un appel au changement dans ce sport dominé depuis longtemps par les joueurs blancs qui souhaite croître et se diversifier.

« Le monde change en mieux, a déclaré Bettman après une réunion des gouverneurs tenue récemment en Californie. C’est l’occasion d’y apporter une contribution positive, et c’est dans l’intérêt de tous ceux qui sont associés au hockey que cette évolution se réalise. »

Mais s’agit-il d’une véritable révolution pour un sport qui ne compte qu’une trentaine de joueurs professionnels noirs et qui, il y a deux ans à peine, a dû sanctionner des partisans coupables d’insultes racistes?

« Cette fois, ça semble différent, soutient l’ancien joueur et actuel analyste Anson Carter, qui est noir. Cette fois, la LNH y prête attention. »

« Non, tout ne va pas changer du jour au lendemain, ajoute-t-il. Non, on n’enrayera pas le fléau à 100 %. C’est présent dans notre société. Nous serions aveugles si nous pensions que ça ne se produira pas encore à l’occasion. »

Aliu a eu besoin de temps pour trouver le courage de dénoncer le racisme. Né au Nigeria, élevé en Ukraine et au Canada, il avait appris à se taire lorsqu’il était victime d’insultes et de sanctions, de peur d’être qualifié de rebelle, comme lors d’un incident survenu en 2005.

Akim Aliu a joué sept matchs dans la LNH avec les Flames de Calgary. Photo : Getty Images / Derek Leung

À sa première année avec les Spitfires de Windsor, dans la Ligue junior de l’Ontario, Aliu a dénoncé une humiliation dont trois jeunes coéquipiers et lui avaient été les cibles. Forcés à se dévêtir, ils avaient été tassés dans la toilette de l’autobus de l’équipe après un match préparatoire.

La plainte d’Aliu s'était traduite par une amende de 35 000 $ pour le club et une suspension pour l’entraîneur et directeur général Moe Mantha. Aliu avait ensuite été mêlé à une altercation avec un autre coéquipier, Steve Downie, et les Spitfires avaient échangé les deux joueurs.

Aliu a senti qu’on lui avait infligé la punition la plus sévère, lui qui avait dénoncé de mauvais traitements. L’équipe nationale s’est mise à lui tourner le dos. Il espérait être choisi au premier tour du repêchage de la LNH, en 2007, mais c’est finalement au deuxième tour que les Blackhawks l’ont pris.

« Je me défendais, et j’étais le méchant », se souvient Aliu.

À ceux qui l’accuseraient d’être simplement amer, Aliu répond qu’il a inscrit 167 points en 205 matchs comme défenseur dans la Ligue de l’Ontario et qu’il a continué à récolter des points dans les rangs mineurs. Néanmoins, on l’a toujours ralenti dans sa progression.

Aliu a notamment été cédé aux Eagles du Colorado, dans la ECHL, où un gérant de l’équipement a arboré un « blackface » lors d’une fête d’Halloween en 2011. Aliu a demandé d’être échangé. Il a depuis accepté les excuses de l’employé en question.

Aliu n’a pas laissé tomber l’idée de jouer au hockey, même si sa carrière n’a pas repris depuis qu’il a récolté 4 buts et 7 aides en 14 rencontres à Orlando, dans la ECHL, la saison dernière. Dans la LNH, il n’a joué que sept matchs au cours desquels il a inscrit deux buts et une aide pour les Flames. Sa dernière partie dans le circuit Betttman remonte à la saison 2012-2013.

« Si j’avais pu prévoir ce parcours-là, j’aurais probablement pris ma retraite il y a belle lurette, reconnaît Aliu. Mais au bout du compte, il faut affronter les situations pénibles. Je crois que Dieu ne force à se battre que les personnes qui sont capables d’en prendre. »

« Si ça peut aider la prochaine génération, je crois sincèrement que ça en aura valu la peine. »